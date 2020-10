मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, रिचा चड्ढा सहित अन्य अभिनेताओं ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की युवती से सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत के मामले में दोषियों के लिए ”कठोर सजा” की मांग की है. Also Read - UP: भदोही में शौच के लिए निकली 14 साल की दलित लड़की का मर्डर, खेत में मिली डेडबॉडी पर चाकू से जख्‍म

अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि घटना से वह बहुत ”क्षुब्ध और निराश हैं” और उन्होंने दोषियों को फांसी देने की मांग की है.

अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है, ''हाथरस सामूहिक बलात्कार में इतनी क्रूरता, बर्बरता. कब रूकेगा ये सब? हमारे कानून और उनका अनुपालन इतना कड़ा होना चाहिए कि सजा की सोच कर ही बलात्कार करने वालों की रूह कांप जाये. ऐसे दोषियों को फांसी पर लटका देना चाहिए. बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं. हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं.''

रितेश देशमुख ने भी समान राय व्यक्त की. उनका मानना है कि ऐसा अपराध करने वालों को ”सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए.”

फरहान अख्तर ने दिल टूटने का इमोजी पोस्ट करते हुए लिखा है, ”यह बहुत दुखद, दुखद दिन है.” उन्होंने लिखा है, ”इसे कब तक चलने देंगे हम.”

💔 Sad sad day. How much longer can this be allowed to go on .. #Hathras — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) September 29, 2020

स्वरा भास्कर ने कहा कि क्रूर/बर्बर सामूहिक बलात्कार इस बात का सबूत है कि पैशाचिक प्रवृत्ति का कोई ओर-छोर नहीं है.

एक्‍ट्रेस ने कहा, ”हम बीमार, अमानवीय समाज हो गए हैं. शर्मनाक है. दुखद.”

अभिनेत्री यामी गौतम ने कहा, ‘‘यह दुखद है कि महिलाओं के साथ हमेशा ऐसी क्रूरता होती है.

रिचा चड्ढा ने लिखा है, ‘‘हाथरस पीड़िता को न्याय मिले. सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. दोषियों को सजा दो.’’

#JusticeForHathrasVictim 🏹 everyone deserves to live with dignity. Punish the perpetrators. — TheRichaChadha (@RichaChadha) September 29, 2020

बता दें कि युवती से 14 सितंबर को सामूहिक बलात्कार हुआ. उसे अलीगढ़ के जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होने पर सोमवार को उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. बलात्कार के बाद आरोपियों ने युवती का गला घोंट कर उसकी हत्या करनी चाही थी और उनसे बचने के प्रयास में उसने अपनी ही जीभ काट ली. अलीगढ़ अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया था कि युवती के पैर काम नही कर पा रहे थे, जबकि हाथों ने आंशिक रूप से काम करना बंद कर दिया था.