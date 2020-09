सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला गर्म है. हर कोई अपने-अपने हिसाब से इसपर बहस करने में लगा हुआ है. राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने भी बिना किसी काम लिए रवि किशन और कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा था कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं. जिसके बाद उर्मिला मातोंडकर और कंगना के बीच भी इस बात को लेकर बहस हो गई. रंगीला स्टार ने एक इंटरव्यू में कहा- मुझे लगता है देश में इतने बड़े भयानक मुद्दे हैं. लेकिन उसपर कोई बात नहीं हो रही है. कंगना ने सिर्फ ड्रग्स मामले में ही मुंबई का नाम नहीं लिया बल्कि उसकी तुलना POK से कर दी. उन्हें मुंबई तालिबान लगता है. मुझे कंगना के इस बयान पर हंसी आती है. Also Read - 'इंदु की जवानी' देख सावन में लग गई आग, कियारा आडवाणी के ठुमको ने दिल जला दिया

उर्मिला ने आगे कहा- 16…17 साल की उम्र में सैंकड़ों लड़कियां मुंबई में आती हैं. उसे अपना घर बनाती हैं. यहां खुद को सेफ और सिक्योर महसूस करती हैं. मुंबई एक ऐसी जगह है जहां लड़कियां आधी रात को भी कहीं जा सकती हैं. ऐसे जगह को अगर आप सेफ नहीं समझती हैं तो फिर किसे समझती हैं.

Where was your feminism you dumb ass when Urmila called me Rudali and a prostitute? You fake feminist shame on entire woman kind, do you know a human don't just have physical body we have emotional body, mental body and psychological body as well, rape isn't just intercourse!!

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2020