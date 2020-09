Bollywood Breaking Karan Johar Drug Party Full Video- सुशांत सिंह आत्महत्या केस में जबसे ड्रग्स ऐंगल सामने आया है एनसीबी के हत्थे कई पेडलर चढ़ चुके हैं. यही नहीं बॉलीवुड में भी अजीब सा सन्नाटा देखने को मिल रहा है. रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं. Also Read - मोनालिसा का पवन सिंह के साथ चरम पर रोमांस, सुहागरात पर बोले- रात सुहानी है...दिया गुल करा रानी

इसी बीच फिल्मकार करण जौहर की पार्टी ‘सैटरडे नाइट वाइब्स’ का वो वीडियो भी दोबारा वायरल होने लगा है बल्कि ये वीडियो एनसीबी के हाथ भी लग गया है. जिसमें कथित तौर पर बॉलीवुड सेलेब्स नशे में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं. Also Read - 'इंदु की जवानी' देख सावन में लग गई आग, कियारा आडवाणी के ठुमको ने दिल जला दिया

इस वीडियो को खुद करण जौहर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इसकी बहुत आलोचना हुई थी. सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग तीखी व दिलचस्प प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. इस पार्टी में बड़े-बड़े फिल्म स्टार नशे में दिखाई दे रहे हैं. इस बीच शिरोमणि अकाली दल (SAD) के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर समेत बॉलीवुड कई बड़ी स्टार्स के खिलाफ शिकायत की है. Also Read - रिया केस में NCB का जबरदस्त एक्शन, चार पेडलर 4 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार

#UDTABollywood – Fiction Vs Reality

Watch how the high and mighty of Bollywood proudly flaunt their drugged state!!

I raise my voice against #DrugAbuse by these stars. RT if you too feel disgusted @shahidkapoor @deepikapadukone @arjunk26 @Varun_dvn @karanjohar @vickykaushal09 pic.twitter.com/aBiRxwgQx9

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) July 30, 2019