Ranbir kapoor and alia bhatt will tie knot in december, फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ के रिलीज के बाद शादी के बंधन में बंधेंगे रणबीर-आलिया! इस महीने को सकती है शादी: अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ के रिलीज के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध जाएंगे. बॉलीवुड की सबसे क्यूट और स्टायलिश कपल में शुमार आलिया और रणबीर काफी दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब खबरें हैं कि दोनों ने एक होने का फैसला किया है. हालांकि पिछले काफी समय से इनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी शादी इसी साल दिसंबर में तय है, जिसके लिए कपूर खानदान अभी तैयारियां शुरू कर दी है.

‘ओपन’ मैगजीन में फिल्म क्रिटिक्स राजीव मसंद ने अपने कॉलम में इसके बारे में लिखा है. उन्होंने लिखा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपने दो साल की रिलेशनशीप के बाद इस साल दिसबंर में शादी के बंधन बंध जाएंगे.’ बता दें कि दोनों एक साथ फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में नजर आने वाले हैं जो 4 दिसबंर को रिलीज हो रही है और माना जा रहा है कि दोनों इसकी रिलीज के बाज शादी करेंगे.

हालांकि दोनों की शादी को लेकर न तो आलिया और न ही रणबीर के परिवार ने किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.