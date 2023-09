'बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता' बोलने वाले Mahesh Babu ने शाहरुख की Jawan के लिए कही ये बात

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म ‘जवान’ (Jawan) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और जमकर कमाई कर रही है. सोशल मीडिया से लेकर सड़क तर Jawan देखने वालों का रिएक्शन सामने आ रहा है. माधुरी दीक्षित समेत कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी ‘जवान’ देखने की इच्छा जाहिर की है. इस बीच साउथ से सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) ने भी ‘जवान’ को लेकर अपना रिएक्शन शेयर किया है. महेश बाबू का रिएक्शन इसलिए भी खास है, क्योंकि कुछ महीने पहले उन्होंने हिंदी फिल्मों में डेब्यू को लेकर कहा था कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता. आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो करिश्माई और सबसे बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान और महेश बाबू के बीच बातें हुईं. महेश बाबू ने ‘जवान’ की जमकर तारीफ की.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, एटली द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर ‘जवान’ अपनी रिलीज के पहले दिन सुबह के शो में हाउसफुल रही. महेश बाबू ने ट्वीट में लिखा, “जवान… ब्लॉकबस्टर सिनेमा, एटली कुमार ने किंग साइज मनोरंजन खुद किंग के साथ डिलिवर किया है. यह उनके करियर की बेस्ट फिल्म है. शाहरुख खान का ऑरा, करिश्मा और स्क्रीन प्रिसेंस बेजोड़ है. वह इस फिल्म में आग लगा रहे हैं. जवान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी, यह कितना अच्छा है. लीजेंड्स का कारनामा.’ शाहरुख ने कहा, ‘आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. हर कोई इतना रोमांचित है कि आपको यह पसंद आया. आपको और परिवार को बहुत सारा प्यार. आपके शब्द सुनकर बहुत उत्साहवर्धन हुआ. मनोरंजन के लिए अब और मेहनत करते रहेंगे.’