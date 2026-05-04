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'अब किसी को घर नहीं छोड़ना पड़ेगा', बंगाल के रुझानों पर बॉलीवुड का ‘जश्न मोड-हेमा से मुंतशिर तक ने दी 'भगवा शुभकामनाएं'

पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों ने इस बार सिर्फ राजनीतिक हलकों में ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल पैदा कर दी है,जैसे-जैसे नतीजों की तस्वीर साफ होती दिख रही है, कई बॉलीवुड हस्तियां खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं.

Published date india.com Published: May 4, 2026 9:39 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Bollywood celebrates Bengal trends from Hema to manoj Muntashir everyone extends saffron wishes
Bengal trends Hema to manoj Muntashir everyone extends saffron wishes

पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों ने इस बार सिर्फ राजनीतिक हलकों में ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल पैदा कर दी है. जैसे-जैसे नतीजों की तस्वीर साफ होती दिख रही है, कई बॉलीवुड हस्तियां खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं.

बॉलीवुड में खुशी की लहर

पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझानों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से देशभर में उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में मनोरंजन जगत के सितारे भी अपनी खुशी जाहिर करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. इसी कड़ी में दिग्गज अभिनेत्री और सांसद Hema Malini, फिल्म निर्देशक अशोक पंडित और प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुन्ताशिर ने बीजेपी की इस सफलता पर खुशी जाहिर की.

हेमा मालिनी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की योजना को सराहा

अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर बीजेपी के झंडे की तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, “बंगाल में बीजेपी की जीत से मैं बेहद खुश हूं. प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की योजना और कड़ी मेहनत आखिरकार सफल रही. मुझे गर्व है कि मैं इस चुनाव प्रचार का हिस्सा रही, जिसकी वजह से बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की. यह जनता की जागरूकता से मिली लोकतंत्र की बड़ी जीत है. इस ऐतिहासिक चुनाव में जीतने वाले सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई.”

आज जनता विजयी हुई

मशहूर गीतकार मुन्ताशिर ने इंस्टाग्राम पर भगवा ध्वज की छोटी वीडियो शेयर करते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने लिखा, “जनता और ममता की लड़ाई में आज जनता विजयी हुई. बंगाल ने हम पर भरोसा किया और हमारा भगवा ध्वज बंगालियों को वचन देता है कि अब वहां हिंदू सुरक्षित रहेंगे. अब रामनवमी और दुर्गा पूजा के पंडालों पर पत्थर नहीं चलेंगे. सभी बंगाली भाई-बहनों को भगवा शुभकामनाएं. जय हिंदुत्व, जय हिंद.”

बंगाल फिर से मजबूत

फिल्म निर्देशक अशोक पंडित ने बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी में इंस्टाग्राम के जरिए अपने मन के भाव व्यक्त किए. उन्होंने लिखा, “बंगाल फिर से मजबूत, सुरक्षित और एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. अब यह सब खत्म होना चाहिए और किसी को भी डर के कारण अपना घर-इलाका छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा. किसी भी तरह की हिंसा या अन्याय नहीं होना चाहिए. कानून-व्यवस्था का पालन सख्ती से किया जाएगा.

अब लोग अपने ही घर में डर के बिना रह सकेंगे. बंगाल एक साथ मिलकर मजबूत खड़ा होगा. वहां पर बाहरी हस्तक्षेप या फिर कोई भी विभाजन या अलगाव नहीं होगा. बंगाल केवल भारत के प्रति जवाबदेह रहेगा. वहां पर अब नया मानवता, न्याय और भारतीय मूल्यों का अध्याय शुरू हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद, जिन्होंने मेहनत की और इसे संभव बनाया.”

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(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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