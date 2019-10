मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ काटे जाने की खबर से इन दिनों काफी गहमा गहमी बनी हुई है. लोगों का एक जमघट इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेड़ काटे जाने के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया मगर उसके कुछ ही घंटों बाद मेट्रो कार शेड के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने शुरू कर दिए गए. सरकार की इस गतिविधि के बाद लोगों ने जम कर इसके विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. केवल आम लोगों ने ही नहीं बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने भी इसके विरोध में सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा.

मुंबई: 2600 पेड़ काटने का काम शुरू, धारा 144 लागू, विरोध करने पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी हिरासत में

अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए, अभिनेता फरहान अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा, “रात में पेड़ काटना एक दयनीय प्रयास है जो एक गलत कदम से बिल्कुल नजदीक है. #Aarey #GreenIsGold # मुंबई”.

Cutting trees at night is a pathetic attempt at trying to get away with something even those doing it know is wrong. #Aarey #GreenIsGold #Mumbai — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) October 5, 2019

अभिनेत्री श्रद्धा कपूर जो पहले भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रह चुकी हैं, बृहन्मुंबई नगर निगम के ट्री अथॉरिटी के आरे जंगल में 2,700 पेड़ों को काटने के इस गतिविधि के फैसले का विरोध करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, “यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए”, “मुंबईकर जाग जाओ”.

इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी इस मामले के विरोध में ट्वीट करते हुए लिखा, “रात के इस पहर में 400 पेड़ काट दिए गए हैं. इसे रोकने के लिए देश के नागरिकों ने एक साथ कई दिनों तक अपनी आवाज उठाई है. क्या आप देख नहीं सकते कि वे एक साथ विनती कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं.” ये उनका प्यार है प्रकृति के लिए, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए.”#Aarey #ClimateAction #ActNow #ChangeIsComing.

400 trees have been cut in the dead of the night. As citizens sang and joined hands in unity pleading to STOP this massacre. Can’t you see they are UNITED by love!?! Love for nature. Love for our children and our future. #Aarey #ClimateAction #ActNow #ChangeIsComing pic.twitter.com/7XCwSeaqDT — Dia Mirza (@deespeak) October 5, 2019

बॉलीवुड अभिनेत्री और नेचर लवर ऋचा चड्ढा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया और लिखा, “आधी रात में ये पेड़ क्यों काटे गए हैं?, इस मेट्रो कार शेड से किसको फायदा पहुंचने वाला है?

Why were trees cut in the dead of the night ? Who gets rich(er) because of this metro car shed? Everything about this is shady from the get go, including how the first signatures for the tree felling were obtained. https://t.co/cnFgxgFmKK — TheRichaChadha (@RichaChadha) October 5, 2019

इस विरोध में अभिनेता से नेता बनी उर्मिला मांतोडकर भी शामिल हुई और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “#AareyForest, पर रात में इस तरह की निराशाजनक खबरें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि वे जानते हैं कि यह बहुत ही गलत है, अमानवीय है. लेकिन हम GretaThunberg की तारीफ करके प्रकृति के लिए अपना प्रेम जरूर दिखा देते है.”

Such a disappointing news on #AareyForest Cutting the trees in the night clearly shows even they know it’s horribly wrong,inhuman. But we can compliment #GretaThunberg act blind n deaf to our own #Aarey n think we did our bit to the #environment https://t.co/Tb0NyBbZPn — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) October 5, 2019

बी-टाउन सेलेब्रिटीज और स्थानीय नेताओं सहित कई राजनीतिक नेताओं के अलावा अन्य लोग भी मेट्रो स्टेशन की कार शेड के निर्माण के लिए पेड़ों को काटने का विरोध कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं ने मेट्रो परियोजना के समर्थन में नजर आए थे.

