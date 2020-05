मुंबई: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस (International Nurses Day) पर, कोविड-19 महामारी के बीच नर्सिग समुदाय के अथक प्रयासों को बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए सलाम किया है. आयुष्मान खुराना ने एक बयान में कहा, “इस साल हम सभी को हमारा फ्रंटलाइन वारियर्स होने के लिए उन्हें सलाम करना चाहिए, जो असली हीरो हैं और हर दिन कोरोनोवायरस से लड़ रहे हैं और सबसे अधिक जोखिम में होने के बावजूद लोगों की जिदंगिया बचा रहे हैं. हम नर्सों के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे. भारत और दुनिया भर में चिकित्सा बिरादरी ऐसे समय में काम कर रही है, जब वे भी अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रह सकते हैं. मैं बस उन्हें और उनके परिवारों को तह-ए-दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं.” Also Read - अनन्या पांडे के लिए ये काम कर रही हैं शाहरुख खान की बेटी सुहाना, गजब की है दोस्ती!

काजोल ने ट्वीट किया, “मास्क के पीछे एक हीरो है, जो दुनिया को खामोशी के साथ बचा रहा है. उन सभी नायकों का शुक्रिया, नर्सों को शुक्रिया..अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस.” Also Read - Corona Warriors: नौ महीने की गर्भवती फिर भी रोज जाती है अस्पताल, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर लोग कर रहे सलाम

माधुरी दीक्षित ने लिखा, “सभी अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स और पूरे हेल्थकेयर समुदाय के साथ, हम उन नर्सों के प्रति आभारी हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया को फिर से स्वस्थ बना रही हैं. हमें उनके प्रयासों को महत्व देना चाहिए और उनके लिए आभारी होना चाहिए.”

Along with all the other frontline workers & the entire healthcare community, we’re grateful to the nurses who’re putting their lives at risk to nurse the world back to health. We should value their efforts & be thankful for everything they’re doing for us #InternationalNursesDay pic.twitter.com/LHCREO3giD — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) May 12, 2020

संजय दत्त, अनन्या पांडे यामी गौतम ने भी नर्सो का इस प्रकार शुक्रिया अदा किया.

So many lives have been saved because of the selfless work that our nurses and the healthcare professionals are doing. Can’t thank them enough for putting their lives at risk to save the lives of others. #InternationalNursesDay — Sanjay Dutt (@duttsanjay) May 12, 2020

To the pillars of the medical fraternity, who stand by doctors & our families through some of the toughest times.

This #InternationalNursesDay, we celebrate and commend your spirit, determination & compassion. — Ananya Panday (@ananyapandayy) May 12, 2020

अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया, “सम्मान और आभार! शुक्रिया नायकों..अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस.”

Wishing an infinite amount of Love & Respect to all our Nurses for the tremendous work they are doing for us. We are indebted to you beyond words. Thank you for being our extraordinary & relentless warriors with true ‘Super Powers’!✊ 🙌 🙏🤟💐💖#Respect #InternationalNursesDay pic.twitter.com/lJGmnuQy2Z — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) May 12, 2020



नील नितिन मुकेश और अदनान सामी ने भी इन योद्धाओं का आभार जताया.