Mandira Bedi Husband Raj Kaushal Last Rite Pictures Viral On Social Media: मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) के पति राज कौशल (Raj Kaushal) का आज सुबह निधन हो गया, इस खबर ने पूरे बेदी परविरा के साथ ही बॉलीवुड और टीवी के कई सितारों के होश उड़ा दिए हैं. ऐसे में जहां कई सारे सितारे सोशल मीडिया पर राज कौशल (Raj Kaushal) को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कई सारे मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) के घर भी पहुंचे. Also Read - मंदिरा बेदी के पति Raj Kaushal का हार्ट अटैक से निधन, मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस

बताया जा रहा है कि राज कौशल (Raj Kaushal) को बुधवार सुबह 4.30 बजे घर में दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया, ऐसे में बांद्रा स्थित घर से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई है, जिसमें कई सारे सितारे नजर आए. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक्ट्रेस रोनित रॉय के गले लगकर फूट-फूटकर रो रही है.

Close friend #ronitroy consoles #mandirabedi at the funeral of as film maker #rajkaushal Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/rwzxtjgKZy — Viral Bhayani (@viralbhayani77) June 30, 2021

मंदिरा के पति राज कौशल की अंतिम उनके घर से निकाली गई, इस दौरान वो अपने परिवार और खास दोस्तों के साथ नजर आई. बांद्रा में मंदिरा बेदी पति के अंतिम संस्कार में अपूर्व अग्निहोत्री, हुमा कुरैशी और समीर सोनी समेत कई सारे सितारे पहुंचे.

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



राज और मंद‍िरा दो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन्होंने शादी के 12 साल बाद बेटे वीर का स्वागत किया था. यह उनके लिए बहुत खुशी का समय था. वहीं पिछले साल उन्होंने एक बेटी को भी गोद लिया था.