Tokyo Olympic Bollywood Wish Mens Hockey After A Historic Win: ‘टोक्यो ओलंपिक 2020′ (Tokyo Olympic 2020) में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है. ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद इंडियन हॉकी टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. ऐसे में जाहिर है कि इस खास मौके पर हर कोई हॉकी टीम को बधाई दे रहा है तो हमारे बॉलीवुड के सितारे भला कैसे पिछे रह सकते हैं. भारतीय हॉकी टीम के जीतने के बाद बधाईयों को सिलसिला शुरू हो गया है. बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर टीम को बधाई दे रहे हैं.Also Read - गोलकीपर पीआर श्रीजेश की पत्नी अनीशा को यकीन कांस्य पदक जरूर जीतेगी पुरुष हॉकी टीम

अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा,’ भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इतिहास रचने पर ढ़ेर सारी बधाई। 41 साल बाद ओलंपिक में पदक। क्या मैच था, गजब की वापसी।’ Also Read - Tokyo Olympics में इतिहास रचने से एक कदम दूर हैं भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन

Congratulations Team India on rewriting history! An Olympic medal after 41 years! What a match, what a comeback! #Tokyo2020 pic.twitter.com/3mdym3Cupa — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 5, 2021



शाहरुख खान ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जीत की खुशी में अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा,’बहुत खूब!! भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ढे़र सारी बधाई। लचीलापन और कौशल अपने चरम पर है। क्या रोमांचक मैच है।’ Also Read - भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है: पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड

Wow!! Indian Men’s Hockey Team Congratulations. Resilience and skill at its peak. What an exciting match. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 5, 2021



भारतीय हॉकी टीम को बधाई देते हुए सनी देओल ने ट्वीट किया, “हम जीत गए। क्या शानदार जीत है. हमारी टीम को बहुत-बहुत बधाई। हमारी हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल.”

We won !!!!

What a great victory

Kudos to our team.

Bronze medal to our Indian Men’s hockey team#Hockey #IndiaAtTokyo2020

#IndvsGer @TheHockeyIndia — Sunny Deol (@iamsunnydeol) August 5, 2021



अनिल कपूर ने पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि, ‘अभूतपूर्व जीत। काश मेरे पापा इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित होते तो खुश होते।हॉकी टीम थैंक्यू।बधाई हो।’

Phenomenal win .. wish my dad was alive to see this historic day will be happy up there .. Thank you so much men’s hockey team ..congratulations !!! https://t.co/WZEzM0e5db — Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 5, 2021



बॉलीवुड एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने भी हॉकी टीम को बधाई दी है. उन्होनें ट्वीट करते हुए लिखा,’हाँ! #IndianHockey टीम पर बहुत गर्व है और इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की !!! 41 साल के बाद पदक घर लाने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को धन्यवाद !! आप सभी कई वर्षों से इस पल की तैयारी कर रहे थे और आज आप सभी प्रशंसाओं के पात्र हैं.

Yessss!!! So proud of the #IndianHockey team & how hard they fought for this!!! Thanku for bringing home a medal after 41years boys!! You have been preparing for this moment for years & deserve all the accolades🇮🇳🥳🙏🏼 #hockey #Olympics @WeAreTeamIndia #sreejesh #Tokyo2020 pic.twitter.com/TyDILInPgf — Sophie C (@Sophie_Choudry) August 5, 2021



एक्टर कार्तिक आर्यन ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए हॉकी टीम के बधाई दी है. एक्टर ने लिखा है ‘वाह क्या गर्व मौका है सभी के लिए, इंडियन हॉकी टीम….’

What a proud moment for all of us

Indian Hockey Team 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Historic Moment ❤️#Tokyo2020 pic.twitter.com/n7m3AirADB — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) August 5, 2021



भारतीय मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए 5वां मेल दिलाया है, वहीं ओलंपिक के इतिहास में ये भारतीय हॉकी के नाम तीसरा मेडल है. भारतीय टीम की इस सफलता पर हर कोई अपनी खुशी जाहिर कर रहा है