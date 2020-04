Bolywood Celebrities Come Forward to Observe ‘9 Minutes 9 PM’: देश भर में कोरोना की दहशत में गुजर रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रविवार को बॉलीवुड सेलेब्स ने भी दीपक और मोमबत्ती जलाई. उन्होंने घर में इस रोशनी को जलाकर इस बात का अहसास कराया कि कोविड19 संक्रमण के खिलाफ देश की लड़ाई में वे एकजुट हैं. इन तस्वीरों को कलाकारों ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया. अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अंकिता लोखंडे, तापसी पन्नू, अर्जुन रामपाल, शिल्पा शेट्टी, आलिया भट्ट और कियारा आडवानी जैसे अन्य कलाकारों ने अपनी बालकनी या खिड़कियों में दीया और मोमबत्तियां जलाते हुए की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. देखिए तस्वीरें- Also Read - डांस के जुनून में आग से खेल गई नोरा फतेही, सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है 'साकी-साकी' गाना

