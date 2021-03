From Amitabh To Here Are Some Famous Bollywood Holi Party: बॉलीवुड में हर त्योहार की अपना बेहद खास जगह होती है चाहे वो होली हो या फिर दिवाली, बॉलीवुड सितारे जमकर इसका लुफ्त उठाते हैं और मस्ती करते हैं. वहीं बात होली (Bollywood Holi Party) की हो और जिक्र बॉलीवुड का न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. लेकिन बॉलीवुड में होली (Bollywood Holi Party) का जिक्र तब तक अधूरा है. इस साल भले ही पार्टी के रंग भंग पड़ गया हो लेकिन बॉलीवुड में कई सारे एक्टर है जिनके घर पर जमकर पार्टी होती थी और वो बेहद मशहूर भी थी. तो चलिए जानते हैं किन सितारों के पर होली (Bollywood Holi Party) का पार्टी होती थी जिसमें जमकर होता था हंगामा. Also Read - Holi 2021 Wishes In Hindi: इन खास मैसेजेस के जरिए अपनों को कहें 'हैप्पी होली', जीवन में आएंगी खुशियां ही खुशियां

1. राज कपूर (Raj Kapoor)

हिंदी सिनेमा को विश्व पटल पर शोहरत दिलाने में राजकपूर का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं उनका पार्टी भी खुब मशूहर हुआ करती थी. पूरे मुंबई में उनकी होली पार्टी मशहूर थी. जिसमें इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा कलाकार होली खेलने के लिए आता था. राज कूपर अपनी होली आरके स्टूडियो में होती थी जिसमें एक पौंड होता था और उसमें जमकर मस्ती करते थी. मेहमानों के लिए खाने के लिए एक से बढ़कर एक व्यंजन परोसे जाते थे. आज राजकपूर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी होली को आज भी लोग मिस करते हैं.

2. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bacchan)

राज कपूर के बाद अमिताभ बच्चन (Amitabh Bacchan) की होली पार्टी में जमकर मस्ती होती थी. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bacchan)अपने घर जलसा में इसका आयोजन करते थे. उनकी पार्टी में हाई प्रोफाइल सेलेब्स आते थे. लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से उनके घर जलसा में कोई होली पार्टी नहीं होगी.

3. जावेद अख्तर (Javed Akhtar)

शबाना आजमी (Shabana Azmi) जावेद अख्तर (Javed Akhtar) भी होली पार्टी भी काफी चर्चा का विषय रहती थी. शबाना के पिता कैफी आजमी ने ये ट्रेडिशन शुरू किया था उनकी होली की पार्टी खुब मशूहर थी और साथ ही इसकी तस्वीरें जमकर वायरल होती थी.

4. एकता कपूर (Ekta Kapoor)



एकता कपूर (Ekta Kapoor) भी होली पार्टी देती है. उनकी इस पार्टी में टीवी इंडस्ट्री से भी कई सितारे पहुंचते हैं. एकता (Ekta Kapoor) परफेक्ट होस्ट होती हैं, एकता (Ekta Kapoor) की लिस्ट में जहां बॉलीवुड के सितारे होते हैं वहीं टीवी के भी जानमाने सितारे इसका हिस्सा बनते हैं.