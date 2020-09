नई दिल्ली: सिनेमा और मनोरंजन जगत के साथ राजनीति की दुनिया के लिए भी यह साल बहुत बुरा साबित हो रहा है. देश में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीते सोमवार को 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा (Pranab Mukherjee Death) कह दिया. लंबे समय से अपनी ख़राब तबियत से लड़ रहे प्रणब मुखर्जी आखिरी वक़्त में कोमा में चले गए थे. इस महान शख्सियत के निधन से पूरा देश शोक में डूबा है. फिल्ल्म इंडस्ट्री पर भी इस मौत का गहरा सदमा लगा है. Also Read - रामविलास पासवान ने प्रणब मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि- बताया NDA ने क्यों राष्ट्रपति बनने में किया था उनका समर्थन

अजय देवगन से लेकर तापसी पन्नू तक ने पूर्व राष्ट्रपति को सोशल मीडिया के ज़रिए याद करते हुए श्रद्धांजलि (Bollywood Celebs Mourn on Pranab Mukherjee Demise) अर्पित की. यहां देखिए फ़िल्मी हस्तियों के ट्वीट:

Had the honour of meeting him, watching #Pink in his presence , followed by a very warmly hosted dinner for the entire team. Can never forget the experience, his kind words n gesture that day. You will be missed sir 🙏🏼 #PranabMukherjee https://t.co/p8nUoXcP5a — taapsee pannu (@taapsee) August 31, 2020

Deeply Saddened!! A big loss for India. Former President of India Hon Shri #PranabMukherjee Sir will be forever remembered for his work & contribution for the development of India. My deepest condolences to @ABHIJIT_LS ji, the entire family & his millions of followers. https://t.co/nMnLj5g3Wt pic.twitter.com/FZVNEo8eh5 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 31, 2020

Deeply saddened by the passing away of former president Shri Pranab Mukherjee! My condolences to his family . Yet another Loss in 2020. 😓😓 #RIP — Rakul Singh (@Rakulpreet) August 31, 2020

Such a terrible news, he will be etched in our memories as one of the finest leaders and an absolute gentleman #PranabMukherjee pic.twitter.com/135nPlYGsa — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 31, 2020

बता दें कि प्रणब मुखर्जी दिल्ली के सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती थे. इलाज के बीच वह कोविड-19 (Covid-19) से भी संक्रमित हुए थे. काफी दिनों से वह वेंटिलेटर पर थे. वह गहरे कोमा में थे. प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है. 31 अगस्त से 6 सितंबर तक देश में राजकीय शोक रहेगा. शोक की घोषणा केंद्र सरकार ने की है. संसद का आधा झंडा भी झुका दिया गया है.