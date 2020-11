सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 551वीं जयंती है, ऐसे में पूरे देश में इस पर्व को पूरा प्यार और श्रद्धा के मनाया जा रहा है. बॉलीवुड के गलियारों में हर पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे में बॉलीवुड सितारों ने भी गुरुनानक जयंती पर ट्वीटर और बाकि सोशल मीडिया के जरिए अरदास की है और अपने फैंस तक इसकी शुभकानाएं भेजी हैं. Also Read - Gurpurab पर PM मोदी ने देशवासियों को दीं शुभकामनाएं, ट्वीट कर कही यह बात...

बॉलीवुड के महानाय ने कुछ इस अंदाज में इस पर्व की शुभकानाएं लोगों को दी है-

जो नर दुख में दुख नहिं मानै।

सुख सनेह अरु भय नहिं जाके, कंचन माटी जानै।।

नहिं निंदा नहिं अस्तुति जाके, लोभ-मोह अभिमाना।

हरष शोक तें रहै नियारो, नाहिं मान-अपमाना।।

आसा मनसा सकल त्यागि के, जग तें रहै निरासा।

आसा मनसा सकल त्यागि के, जग तें रहै निरासा।

काम, क्रोध जेहि परसे नाहीं, तेहि घट ब्रह्म निवासा

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने इस खास अवसर पर गुरु नानक देव की एक तस्वीर शेयर की है साथ ही एक्टर ने कैप्शन में लिखा है,’तुहानु ते तुहाने सारे परिवार नु गुरु पूरब दी लख-लख वधाईयां.

अभिनेता अजय देवगन ने भी त्योहार पर सभी के लिए अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया। सिंघम ने ट्वीट कर लिखा, ‘यह गुरु नानक देव जी का 551 वां प्रकाश पर्व है। इस अवसर पर, मैं अपने राष्ट्र, अपने प्रियजनों के लिए आशा और प्रार्थना करता हूं, और ग्लोबल हार्मनी के लिए जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल’

It’s the 551st Prakash Parv of Guru Nanak Dev Ji. On this occasion, I hope & pray for our Nation, our loved ones, and for Global Harmony🌹Jo bole so nihaal, Sat Sri Akal 🙏 #waheGuru #GuruNanakJayanti — Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 30, 2020

रणदीप हुड्डा जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं ने भी फैंस को इस पर्व की बधाइयां दीं। एक्टर ने गुरु नानक की एक तस्वीर शेयर कर लिखा,’नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भनने सरबत दा भला। बोले सो निहाल सत श्री अकाल।

Nanak naam chadhdi kala,

Tere bhanne sarbat da bhala 🙏🏽 Bole so nihaal, Sat Sri Akaal !!#GuruNanakJayanti #GuruNanakDevJi #KartikPurnima pic.twitter.com/LkC0Hoso7C — Randeep Hooda (@RandeepHooda) November 30, 2020

इस खास त्योहार पर अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया। एक्टर ने गुरु नानक देव की दो तस्वीरें शेयर कीं और शुभकामनाएं देते हुए लिखा,’सभी को गुरुपर्व की शुभकामनाएं। आशा है कि गुरु नानक देव जी हम सभी को आशीर्वाद दे !! शांति, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य।’

एक्ट्रेस निम्रत कौरने भी लोगों को इस पर्व की शुभनाएं दी हैं. निम्रत ने लिखा, ये त्योहार आपके जिवन में प्राकश और ढ़ेर सारी खुशियां लेकर आए.

ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ…♾♥️

Wishing everyone a very very Happy Gurpurab. May the light and teachings of Shri Guru Nanak Sahib bless and guide us towards prosperity and togetherness…🙏🏼✨ #HappyGuruNanakJayanti #HappyGurpurab #StaySafe pic.twitter.com/ZPemlBbQjQ — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) November 30, 2020