Vidyut Jammwal Take A Dip In The Frozen Lake: 'कंट्री ब्वॉय' के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. रोमांटिक और चॉकलेटी बॉय की इमेज को छोड़कर एक्टर ने एक्शन हीरो के रूप में दर्शकों के दिल में जगह बनाई है. विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal Viral Video) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. विद्युत अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करते हैं, जिन्हें फैन्स खूब पसंद करते हैं और एक्टर अक्सर फैंस के साथ अपनी लाइफ शेयर करते हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने एक जबरदस्त वीडियो शेयर किया है, जिन्हें देखकर लोग दातों तले उंगली दबा ली है और फैंस इसे देखकर पागल हुए जा रहे हैं.

दरअसल विद्युत ने जो वीडियो शेयर किया है, उस में वो बर्फीली वादियों में नजर आ रहे . हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी दिख रही है. वीडियो में पहले विद्युत मोटे कपड़े पहने दिखते हैं, लेकिन धीरे- धीरे वो अपने कपड़े उतारते हैं और फिर बर्फीली झील में उतर जाते हैं. इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो देखते ही देखते वायरल होता जा रहा है, फैंस भी इस वीडियो पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में एक्टर कहते हैं कि दिन पहले बर्फबारी हुई थी, लेकिन वो आज वहां गए हैं. बदा दें एक्टर इन दिनों कश्मीर में हैं.

View this post on Instagram A post shared by Vidyut Jammwal (@mevidyutjammwal)



इस दौरान विद्युत जामवाल कहते हैं कि मैंने खुद को विद्युत जामवाल की तरह ट्रेंड किया है. इसके बाद वह यह भी बताते हैं कि यहां एक दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, लेकिन आज वह यहां पर आ गए हैं. इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर करते हुए विद्युत जामवाल ने लिखा, 'अगर कोई (आपके अपने दिमाग सहित) आपको बताता है कि यह मुश्किल है! ! विचार NoExperience से आता है..इसको सरल ..करो !! अपनी खुद की बाधाओं को तोड़ो, विद्युत जामवाल का कहना है कि इसे अपनी बकेट लिस्ट का हिस्सा बनाओ। किसी भी बीमारी/चोट से उबरना!