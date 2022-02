Films Name That Create Controversy: देश में ही नहीं विदेशों में भी फिल्मों को लेकर विवाद होता रहता है और अगर बात सजंय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की है तो उनका तो विवादों से खास रिश्ता रहा है. बता दें कि आज डायरेक्टर अपना जन्मदिन मना रहे हैं और कल उनकी खास फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) पर्दे पर आ रही है. ऐसे में फिल्म के आने से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से फिल्म का नाम बदलने का सुझाव दे ड़ाला है. हालांकि अभी तक इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. ऐसे में फिल्मों के रिलीज होने के साथ ही अक्सर इनकी स्टोरी या टाइटल को लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं, ऐसे में कई बार फिल्में बैन करनी पड़ती या इनके नामों में बदलाव करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन फिल्मों के टाइटल को लेकर हुए विवाद जिसके चलते मेकर्स को फिल्म के टाइटल में बदलाव करने पड़ा हैं.Also Read - चित्रांगदा सिंह ने Go First की एयरहोस्टेस पर निकाली अपनी भड़ास, कहा- 'Pls इन्हें तमीज सिखाएं'

पद्मावत

इस फेहरिस्त में सबसे बड़ी फिल्म है पद्मावत. फिल्म के सेट पर जो थप्पड़ संजय लीला भंसाली को पड़ा था औऱ दीपिका की नाक तक काटने की धमकी दी गई थी. इसके साथ ही दीपिका के घूमर गाने पर डांस करने पर भी करणी सेना ने आपत्ति जताई थी और इसके नाम को भी बदलना पड़ा था. पदमावती से पद्मावत कर फिल्म को साल 2018 में रिलीज किया गया था.

गोलियों की रासलीला- रामलीला (रामलीला)

साल 2013 में आई फिल्म रामलीला का नाम पहले सिर्फ 'रामलीला' था, लेकिन फिल्म का नाम सामने आते ही इसके लेकर जमकर विवाद हुआ था विवाद बढ़ने पर इसका नाम राम-लीला कर दिया था. लेकिन बाद में रिलीज से कुछ दिन पहले फिर फिल्म नाम बदलकर गोलियों की रासलीलाः राम-लीला कर दिया गया.

जजमेंटल है क्या ( ‘मेंटल है क्या’)

राजकुमार राव और कंगना रनौत की इस फिल्म के कारण भी खूब विवाद हुआ. फिल्म का टाइटल ‘मेंटल है क्या’ को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद फिल्म मेकर्स को नाम बदलना पड़ा था. बाद में इस फिल्म का नाम ‘जजमेंटल है क्या’ करना पड़ा था.

लक्ष्मी बॉम्ब (लक्ष्मी बॉम्ब)

साल 2020 में आई अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम को लेकर काफी विवाद हुआ था और इस वजह से फिल्म का नाम बदलना पड़ा था. अक्षय कुमार की फिल्म ‘लक्ष्मी बॉम्ब’का नाम बाद में बदल कर लक्ष्मी कर दिया गया है.

आर राजकुमार (रैंबो राजकुमार)

शाहिद कपूर- सोनाक्षा सिन्हा स्टारर और प्रभु देवा की निर्देशित फिल्म आर राजकुमार साल 2013 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम पहले रैंबो राजकुमार रखा गया था. लेकिन, हॉलीवुड फिल्म रैंबो का इस नाम पर कॉपीराइट है जिसके बाद फिल्म के टाइटल को बदलकर आर राजकुमार किया गया.

मद्रास कैफे (जाफना)

जॉन अब्राहम की फिल्म ‘मद्रास कैफे’ का नाम ‘जाफना’ रखा गया था, इस टाइटल को लेकर श्रीलंका में लोगों ने आपत्ति जताई. क्योंकि श्रीलंका के एक स्थान का नाम जाफना है, इसी वजह से फिल्म का नाम बदल कर मद्रास कैफे रखा गया था और इसमें जॉन ने जमकर एक्शन सीन किए थे.

हसीना पारकर (द क्वीन ऑफ मुंबईः हसीना)

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पर आधारित फिल्म हसीना पारकर साल 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम पहले द क्वीन ऑफ मुंबईः हसीना रखा गया था. लेकिन मुंबई के अलावा पूरे देश के लोगों तक पहुंचने के लिए फिल्म के नाम से मुंबई का नाम हटाते हुए सीधे हसीना पारकर कर दिया गया.

लवयात्री (लवरात्रि)

इस फिल्म के निर्माता खुद अभिनेता सलमान खान थे, जबकि मुख्य कलाकार के तौर पर उनके जीजा आयुष और अभिनेत्री वरीना हुसैन कास्ट किए गए थे, लवयात्री का पहले नाम ‘लवरात्रि’ था, लेकिन इस फिल्म के नाम को लेकर बहुत से लोगों ने विरोध जताया जिसके बाद इसका नाम ‘लवयात्री’ किया गया