Dalip Tahil Son Dhruv Tahil Arrested In Drug Case: बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से ही इस केस में कई सारे सितारों के नाम आ चुके हैं और अब खबर आई है कि दिग्गज अभिनेता दलीप ताहिल (Dalip Tahil) के बेटे ध्रुव ताहिल (Dhruv Tahil) का नाम भी ड्रग्स के केस में गिरफ्तार हुए हैं, ध्रुव ताहिल (Dhruv Tahil) को मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है. Also Read - Dalip Tahil all shocked by the horse | दलीप ताहिल की घुड़सवारी से सभी हैरान

रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग पेडलर के साथ वॉट्सऐप चैट लीक होने के बाद एनसीबी ने ध्रुव (Dhruv Tahil) को गिरफ्तार किया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है. वहीं फोन रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि ध्रूव ने कई बार पेडलर से वॉट्सऐप के जरिए ड्रग्स मंगवाए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने हाल ही में ड्रग पेडलर मुज्जमिल अब्दुल रहमान शेख को पकड़ा था, जिसके पास से पुलिस ने 35 ग्राम मेफेड्रोन नाम का ड्रगस जब्त किया था और ध्रुव ने 2019-2021 तक कई बार मुज्जमिल से ड्रग्स लिए थे.

पुलिस के सामने इस बात के सबूत भी हैं कि ध्रुव (Dhruv Tahil) ने 6 बार मुज्जमि के बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए हैं. ध्रुव (Dhruv Tahil) ने सारी पेमेंट ऑनलाइन की हुई है. अब उनका नाम सामने आते ही पुलिस ने बिना कोई देरी किए ध्रुव (Dhruv Tahil) के छापा मारा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.