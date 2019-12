नई दिल्ली: पूरे भारत में फिलहाल नागरिकता विधयेक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोधी नारें लगाए जा रहे हैं. देश भर के कई सियासी चेहरों ने इस बिल का विरोध किया है वहीं सत्ताधारी पार्टी ने इस प्रदर्शन का इल्जाम विपक्ष पर डाल दिया है. इस प्रदर्शन का खासा असर बॉलीवुड पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है. कई फिल्मी सितारों ने इस विधेयक के पक्ष में आकर अपनी बात रखी और सरकार के इस कदम की सराहना की वहीं दूसरी तरफ कई सेलेब्रिटीज ने इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात रखी. फिल्मी दुनिया के कई कलाकारों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग भी लिया.

इसी सिलसिले में बी टाउन के दिग्गज अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए प्रदर्शन में हिस्सा ले रहें छात्रों से अनुरोध किया. उन्होंने कहा, “मेरे प्यारे भारत के विद्यार्थियों -प्रदर्शन करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन भारत को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है.”

My appeal to all wonderful students of India – Protest is your right. But Protecting India is your duty.🙏🇮🇳 pic.twitter.com/WkCQCfZEEz

— Anupam Kher (@AnupamPKher) December 20, 2019