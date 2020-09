Bollywood drugs case Ex-Dharma Productions executive producer Kshitij Prasad bought ganja 12 times in 3 months- बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार धर्मा प्रोडक्शंस के पूर्व कार्यकारी निर्माता क्षितिज प्रसाद ने कथित तौर पर 3 महीने में एक दर्जन बार ‘गांजा’ खरीदा था. इस प्रतिबंधित सामग्री की 50 ग्राम मात्रा के लिए हर बार 3,500 रुपये का भुगतान किया गया. क्षितिज की गिरफ्तारी शनिवार को हुई थी. Also Read - Deepika Padukone Code Words in Drug Case: दीपिका ने बताया, क्या है माल का मतलब, 'पनीर' और 'क्विकी एंड मैरिज' भी हैं कोर्ड वर्ड

एनसीबी के सूत्रों ने बताया है कि शुक्रवार को उसके घर पर तलाशी में गांजा का सेवन करने के अवशेष, कुछ दस्तावेज और गैजेट्स बरामद किए गए थे. यह भी पता चला है कि कथित पेडलर अंकुश अरनेजा ने पूछताछ के दौरान संकेत हनुमान चंद पटेल की पहचान क्षितिज के ड्रग्स सप्लायर के तौर पर की थी. इसी खुलासे के बाद पटेल की गिरफ्तारी हुई, जिसने एक और आरोपी करमजीत का नाम लिया.

एनसीबी के सूत्र ने कहा कि क्षितिज को मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में उसकी बिल्डिंग के बाहर करमजीत द्वारा गांजा पहुंचाया जाता था. इस साल मई से जुलाई के बीच एक दर्जन से अधिक बार क्षितिज को गांजा दिया गया और हर बार 50 ग्राम गांजे के लिए साढ़े तीन हजार रुपये का भुगतान हुआ.

सूत्र ने यह भी बताया कि एजेंसी यह जांच कर रही है कि क्या क्षितिज ने गांजे की सप्लाई बॉलीवुड में किसी अन्य व्यक्ति को भी की है. क्षितिज की एक खरीददार के तौर पर लेन-देन करने का संबंध इस मामले में एक अन्य आरोपी अनुज केशवानी के साथ भी सामने आया है. इस आरोपी से एजेंसी ने विभिन्न प्रकार की ड्रग्स व्यवसायिक मात्रा में जब्त की थीं. इस बात का उल्लेख एनसीबी ने मुंबई की एक अदालत में अपनी रिमांड कॉपी में किया है.

शहर की अदालत ने रविवार को क्षितिज को 3 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है. वहीं केशवानी पहले से ही न्यायिक हिरासत में है. बात दें कि एजेंसी इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

एनसीबी ने शनिवार को जांच के सिलसिले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की थी. वह मामले में पहले ही सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.