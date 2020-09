Bollywood drugs case ncb to summon three bollywood superstars with the name A S R after deepika padukone- सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स ऐंगल सामने आने पर कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स के नाम सामने आए हैं. दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह के बाद अब मेल एक्टर्स से पूछताछ की जा सकती है. खबर के मुताबिक Ex-Dharma Productions executive producer Kshitij Prasad ने कथित तौर पर तीन सुपरस्टार का नाम लिया है जिनके नाम, S, R और A से शुरू होते हैं. Also Read - 'छैल छबीली' बनकर नाचीं भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, जोरदार ठुमके और ठुड्डी पर काले तिल ने महफिल लूट ली

रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों सुपरस्टार्स ने दीपिका पादुकोण संग काम भी किया है. साथ ही A नाम का सुपरस्टार खुद ड्रग्स लेता भी है और दूसरों को भी देता है. A शब्द से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये अक्षय कुमार हैं.

सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन्हें समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. क्षितिज प्रसाद ने कथित तौर पर माना 3 महीने में एक दर्जन बार 'गांजा' खरीदा था. इस प्रतिबंधित सामग्री की 50 ग्राम मात्रा के लिए हर बार 3,500 रुपये का भुगतान किया गया.

एनसीबी के सूत्र ने कहा कि क्षितिज को मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में उसकी बिल्डिंग के बाहर करमजीत द्वारा गांजा पहुंचाया जाता था. इस साल मई से जुलाई के बीच एक दर्जन से अधिक बार क्षितिज को गांजा दिया गया और हर बार 50 ग्राम गांजे के लिए साढ़े तीन हजार रुपये का भुगतान हुआ.

सूत्र ने यह भी बताया कि एजेंसी यह जांच कर रही है कि क्या क्षितिज ने गांजे की सप्लाई बॉलीवुड में किसी अन्य व्यक्ति को भी की है. क्षितिज की एक खरीददार के तौर पर लेन-देन करने का संबंध इस मामले में एक अन्य आरोपी अनुज केशवानी के साथ भी सामने आया है. इस आरोपी से एजेंसी ने विभिन्न प्रकार की ड्रग्स व्यवसायिक मात्रा में जब्त की थीं. इस बात का उल्लेख एनसीबी ने मुंबई की एक अदालत में अपनी रिमांड कॉपी में किया है.

शहर की अदालत ने रविवार को क्षितिज को 3 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है. वहीं केशवानी पहले से ही न्यायिक हिरासत में है. बात दें कि एजेंसी इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

एनसीबी ने शनिवार को जांच के सिलसिले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की थी. वह मामले में पहले ही सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.