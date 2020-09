Bollywood Drugs Scandle: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), सारा अली खान (Sara Ali Khan) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) से पूछताछ कर रही है. इन तीनों अभिनेत्रियों को NCB ने समन जारी कर बुलाया है. इस बीच INDIA TV की रिपोर्ट के अनुसार, श्रद्धा कपूर ने NCB के साथ पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी वैनिटी वैन और कभी-कभी सेट पर फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स का सेवन करते देखा. Also Read - Bollywood Drug Scandal: ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े सवालों का जवाब देने NCB दफ्तर पहुंचीं, दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान, चल रही पूछताछ

उधर, INDIA TV की रिपोर्ट के अनुसार NCB की पूछताछ में तीनों अभिनेत्रियों से ड्रग्स लेने की बात से भी इनकार है. सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण ने पूछताछ के दौरान कहा कि वह तीनों ड्रग नहीं लेती हैं.

#WATCH: Actor Sara Ali Khan reaches Narcotics Control Bureau zonal office in Mumbai.

She has been summoned by NCB to join the investigation of a drug case, related to #SushantSinghRajput's death case. pic.twitter.com/QTu5CFSBrr

