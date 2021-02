Salman Kahn Special Appears In Shahrukh Kahn Pathan Actor Confirms: सलमान खान (Salman Khan) ने हाल ही में बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के वीकेंड के वार के दौरान बताया कि वो जल्द ही शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के साथ उनकी आने वाले फिल्म ‘पठान’ (Pathan) के लिए शूटिंग शुरु कर देंगे. शाहरुख (Shahrukh Khan) और सलमान (Salman Kahn) दोनों के ही फैंस के लिए ये किसी से तोहफे से कम नहीं होगा कि ये स्टार एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आए. Also Read - Supreme Court Notice To Whatsapp-FB: चीफ जस्टिस की तल्खी-आप होंगे करोड़ों की कंपनी, लेकिन प्राइवेसी से बड़े नहीं

कई दिनों से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सलमान खान (Salman Kahn) फिल्म 'पठान' (Pathan) में भी कैमियो करेंगे औऱ आखिरकार दंबग खान ने इस खबर पर मुहर लाग ही दी है. बता दें कि सलमान खान (Salman Kahn) ने शनिवार रात कहा, ''जीवन चलता रहता है और शो भी जारी रहता है. जब यह शो (बिग बॉस) समाप्त होगा, हम 'पठान' की ओर बढ़ेंगे और फिर टाइगर (तीन)' और इसके बाद 'कभी ईद कभी दिवाली' की ओर.''

शाहरुख ने ‘पठान’ की शूटिंग पिछले साल नवंबर में शुरू कर दी थी तो वहीं सलमान ‘टाइगर 3’ की शूटिंग मार्च में इस्तांबुल में शुरू करेंगे. इस फिल्म में उनके साथ कटरीना कैफ हैं. सलमान ने शाहरुख की ‘कुछ-कुछ होता है’ (1998) और ‘जीरो’ (2018) में गेस्ट अपीयरेंस दिया है तो वहीं शाहरुख, सलमान के ‘ट्यूबलाइट’ (2017) और ‘हर दिल जो प्यार करेगा’ (2000) में केमियो करते दिखे हैं.

बता दें कि इस फिल्म का निर्माण यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) के बैनर तले हो रहा है और इसका निर्देशन ‘वॉर’ के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. इसमें शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) हैं. शाहरुख खान 2018 (Shahrukh Khan) की फिल्म ‘जीरो’ के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. इस फिल्म में सलमान खान (Salman Kahn) विशेष झलक में नजर आए थे.