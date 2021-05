Arijit Singh Mother DiedDue To Corona Virus: बॉलीवुड में अपनी जादुई आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) के लिए आज का दिन बेहद बुरा रहा है. दरअसल खबर आ रही है कि सिंगर की मां जो पछले कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थी उन्होंने दम तोड़ दिया है. बताया जा रहा है कि वह वो कुछ दिनों से ECMO पर थीं और उनकी हालत क्रिटिकल थी. Also Read - Arijit Singh के मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती...स्वास्तिका मुखर्जी ने बोला- 'ब्‍लड डोनर की है जरूरत'

सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) की मां का निधन हो गया है. वो बीते कुछ दिनों से कोलकाता के हॉस्पिटल में एडमिट थीं. कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वो कुछ दिनों से ECMO पर थीं और उनकी हालत क्रिटिकल थी. गुरुवार तो सुबह 11 बजे उनकी मौत हो गई.

Arijit Singh’s mother passed away last night in Kolkata. She was admitted to a hospital after testing COVID positive. Our deepest condolences to the singer and his family pic.twitter.com/0qTfg8qNfR

— Calcutta Times (@Calcutta_Times) May 20, 2021