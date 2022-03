Jubin Nautiyal And Nikita Dutta Wedding: बॉलीवुड में एक बार फिर से शादी की खबरें आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) एक्ट्रेस निकिता दत्ता (Nikita Dutta) के साथ शादी करने वाले हैं. इनके रिलेशनशिन की खबर तब सामने आई, जब हाल ही में एक्ट्रेस ने जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal And Nikita Dutta Relationship) के साथ अपनी फोटो शेयर की थी और इस फोटो को शेयर करते हुए निकिता ने लिखा था ‘मैंने अपनी आत्मा का थोड़ा सा पहाड़ों में छोड़ दिया’ जुबिन ने इस पोस्ट पर रिप्लाइ करते हुए लिखा- ‘क्या आप यहां भी अपना दिल भूल जाते हैं’. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस उत्तराखंड में जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal And Nikita Dutta Wedding) के घर गई थीं और जुबिन भी शादी की प्लानिंग के लिए मुंबई में उनसे मिलने गए थे.Also Read - Prabhas Home Pics: 60 करोड़ के इस आलीशान घर में रहते हैं 'बाहुबली' प्रभास, अंदर ही है स्वीमिंग पूल और जिम

मशहूर गायक जुबिन नौटियाल और 'कबीर सिंह' की एक्ट्रेस निकिता दत्ता को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है. ऐसे में हर कोई पूछ रहा है कि, दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है. इसके पहले भी दोनों के रिश्ते की अफवाह सामने आई थी, जब जुबिन और निकिता को कई मौकों पर रेस्तरां में देखा गया था और निकिता को एक बार एयरपोर्ट से भी अपने कथित बॉयफ्रेंड को रिसीव करते हुए देखा गया था.

जुबिन नौटियाल और निकिता दत्ता (Nikita Dutta Jubin Nautiyal Love Story) की मुलाकात शहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर ‘कबीर सिंह’ के सेट पर हुई थी, जहां निकिता ने फिल्म में शाहिद की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी और जुबिन ने फिल्म का ब्लॉकबस्टर सॉन्ग ‘तुझे कितना चाहें और’ गाया था.