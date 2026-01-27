  • Hindi
15 दिन में तैयार हुई कहानी, 37 साल से कायम है जादू-जैकी श्रॉफ-अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म का क्या है नाम?

हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं चलती बल्कि वक्त के साथ कल्ट हो जाती हैं. ये फिल्म भी उन्हीं में से एक है. इसका नाम है...

बॉलीवुड की एक ऐसी ही कल्ट फिल्म थी जिसने लोगों के दिलों में जगह बनाई. जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की जोड़ी वाली सुपरहिट मूवी, जिसने रिलीज के 37 साल बाद भी दर्शकों पर अपना जादू चलाया. दिलचस्प बात ये है कि जिस फिल्म की स्क्रिप्ट महज़ 15 दिनों में लिखी गई थी. सुभाष घई का मानना था कि अगर कहानी में इमोशन, ड्रामा और मास अपील हो तो लंबा वक्त नहीं लगता. बस पता हो कि करना क्या है.

27 जनवरी 1989 को रिलीज हुई क्लासिक फिल्म आज भी दर्शकों के लिए खास है. सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आमतौर पर वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काफी समय लगाते हैं, लेकिन ‘राम लखन’ के साथ ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सिर्फ 15 दिनों में ही लिख दी थी. यह काम उन्होंने खंडाला में रहकर पूरा किया था. घई ने बताया था कि उन्हें फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू करनी थी, इसलिए उपलब्ध एक्टर्स के साथ काम किया. स्टार्स के बजाय वह ऐसे कलाकार चाहते थे जो तुरंत काम शुरू कर सकें.

फिल्म की कहानी

‘राम लखन’ एक फैमिली रिवेंज ड्रामा है, जिसमें दो भाइयों राम और लखन की कहानी है. राम (जैकी श्रॉफ) एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बनता है, जबकि लखन (अनिल कपूर) एक नटखट और लापरवाह युवक है. दोनों के पिता की हत्या उनके चाचा विश्वंभर (अमरीश पुरी) ने की होती है. उनकी मां शारदा (राखी) अपने बेटों को बदला लेने के लिए तैयार करती है. फिल्म में अच्छाई-बुराई, भाईचारा और इंसाफ की थीम है.

फिल्म के गाने

सुभाष घई की फिल्म में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर के साथ डिंपल कपाड़िया (राधा), माधुरी दीक्षित (चंदनी), अनुपम खेर, सतीश कौशिक, गुलशन ग्रोवर जैसे सितारे भी अहम किरदार में हैं. फिल्म में संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने दिया, जो सुपरहिट रहा. गाने जैसे ‘माय नेम इज लखन’, ‘बड़ा दुख दिया ओ रामजी’, ‘तेरा नाम लिया तुझे याद किया’ आज भी लोकप्रिय हैं.

जानकारी के अनुसार, ‘राम लखन’ उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 35वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में 9 नामांकन मिले, जिसमें राखी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. वहीं, सतीश कौशिक और अनुपम खेर को भी अवॉर्ड मिला था.

(इनपुट एजेंसी)

