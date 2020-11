अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना अब हमारे बीच नहीं रहे, इस महान खिलाड़ी ने कल 60 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, माराडोना का जाना फुटबॉल की दुनिया को खाली कर जाने के बराबर है. माराडोना ने फुटबाल को अपने देश अर्जेटीना को जो यादें और महान पल दिए हैं वो उस हर चीज के लिए उनका शुक्रगुजार रहेंगे. जहां इस महान खिलाड़ी के जानें से पूरी दुनिया के खिलाड़ी औऱ आम लोग दुखी हैं वहीं बॉलीवुड के स्टार ने भी अपने संदेशों औऱ तस्वीरों के जरिए अपने खास खिलाड़ी को याद किया और दुख जताया. Also Read - महान फुटबॉलर मारडोना के निधन से क्रिकेट जगत में शोक; सौरव गांगुली ने कहा- मेरा हीरो नहीं रहा

द गोल्डन ब्वॉय के नाम से मशहूर माराडोना ने अर्जेंटीना के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 91 कैप अर्जित किए और 34 गोल किए। वह चार बार फीफा विश्व कप का हिस्सा रहे. 60 वर्षीय माराडोना अपने जमाने के दिग्गज फुटबॉलर थे और दुनियाभर में मशहूर थे, ऐसे में चलिए देखते हैं बॉलीवुड ने उन्हें कैसे याद किया है. Also Read - फुटबॉल के मैदान में 'हाथ से गोल' करने के बाद 'सदी का महानतम गोल' दागने वाले डिएगो मैराडोना, जिन्हें जादुई मानने लगी थी दुनिया

Have followed Maradona’s game & life for years. Maidaan brought me closer to the game. He was a football legend and a passionate sportsman. Sad to see him go. RIP Diego Maradona. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 26, 2020

Diego Maradona….you made football even more beautiful. You will be sorely missed and may you entertain and enthral heaven as you did this world. RIP…. pic.twitter.com/PlR2Laxfj2 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 25, 2020

Cant quite believe DM has gone. Hard to process. He always seemed indestructible. I had 10 hours with the man!! I touched his left foot. We did our best to show the world the man, the myth, the fighter he was. The greatest #legend #DiegoMaradona @MaradonaMovie #Diego #maradona pic.twitter.com/4BSULN9rdt — asifkapadia (@asifkapadia) November 25, 2020

RIP Maradona .. the greatest genius in football after Pele .. — Shekhar Kapur (@shekharkapur) November 25, 2020

Thank you for the beauty. #DiegoMaradona Rest in peace. pic.twitter.com/AzdaCoRtW2 — Rahul Bose (@RahulBose1) November 25, 2020