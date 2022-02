Bappi Lahiri Passes Away: सिनेमा जगत के मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लहिरी (Bappi Lahiri Death) का साया इस दुनिया से उठ गया है. करीब 69 साल की उम्र में बप्पी दा ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. जानकारी के अनुसार बप्पी लहरी का निधन मंगलवार रात OSA (Obstructive Sleep Apnea) के कारण हुआ था. बप्पी लहरी का पिछले काफी समय से इलाज चल रहा था, वह कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. बप्पी दा के निधन (Bappi Lahiri Dies) से पूरा देश सदमे में हैं. हर तरफ शोक की लहर है. बॉलीवुड की दुनिया में भी गहरा झटका लगा है. कुछ सेलेब्स ने भावुक अंदाज़ में बप्पी दा को याद किया है और श्रद्धांजलि दी है. अजय देवगन (Ajay Devgn) ने बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, “बप्पी दा व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यारे थे, लेकिन उनके संगीत में एक धार थी. उन्होंने चलते-चलते, सुरक्षा और डिस्को डांसर के जरिए हिंदी फिल्म को समकालीन शैली से रूबरू करवाया। शांति दादा, आप हमेशा याद किए जाओगे”Also Read - Obstructive Sleep Apnea: ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी से जूझ रहे थे Bappi Lahiri, जानें लक्षण और कारण

Bappi Da was so endearing in person. But, his music had an edge. He introduced a more contemporary style to Hindi film music with Chalte Chalte, Suraksha & Disco Dancer.

🕉 Shanti Dada🙏 You will be missed — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 16, 2022

Also Read - Bappi Lahiri की स्मार्टनेस अमिताभ बच्चन से कम नहीं थी! इन Unseen Photos में देखिए बप्पी दा अलहदा अंदाज़

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी टूट कर बप्पी लहिरी को याद किया है. उन्होंने लिखा- “आज हमने म्यूजिक इंडस्ट्री का एक और अनमोल रत्न खो दिया. बप्पी दा आपकी आवाज लाखों लोगों के डांस करने की वजह थी, जिसमें मैं भी शामिल हूं. उन सभी खुशियों के लिए आपका शुक्रिया, जो आप अपने म्यूजिक के जरिए लेकर आए थे. परिवार को मेरी संवेदनाएं हैं, ओम शांति.” Also Read - Bappi Lahiri Death: अपने पोते पर जान छिड़कते थे 'बप्पी दा', Swastik Bansal 12 साल की उम्र में करते हैं धमाल, देखें Video

Today we lost another gem from the music industry… Bappi Da,your voice was the reason for millions to dance, including me. Thank you for all the happiness you brought through your music. My heartfelt condolences to the family. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 16, 2022

फिल्म निर्माता अशोक पंडित, मनोज मुंतशिर ने भी इस लेजेंड्री सिंगर की मौत पर दुःख व्यक्त किया. और भी कई सेलेब्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए बप्पी दा को श्रद्धांजलि दी हैं.

Shocked to hear about the demise of rockstar #BappiLahiri ji .

Can’t believe my next door neighbour is no more .

Your music will always remain in our hearts .

ॐ शान्ति !

🙏 — Ashoke Pandit (@ashokepandit) February 16, 2022

शरीर पर पहना हुआ सोना तो बस बाहरी आवरण था, #BappiLahiri को उनके स्वर्णिम संगीत के लिए हमेशा-हमेशा याद रखा जाएगा.

एक फ़िल्म में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे भी मिला था, आज वो यादें व्यथित कर रही हैं. अलविदा बप्पी दा 🙏 pic.twitter.com/Fu1jeNrqzQ — Manoj Muntashir (@manojmuntashir) February 16, 2022

A heartfelt tribute to legendary music composer and pop culture singer #BappiLahiri Ji. May his soul rest in peace. My Condolences to the family.🙏🏻 — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) February 16, 2022

Legendary music composer and singer Bappi Lahiri passed away . Always smiling and a brilliant composer, singer and a beautiful human being . #ripbappilahiri dada pic.twitter.com/amCpgkqtjU — Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) February 16, 2022

बता दें कि बप्पी लहिरी (Bappi Lahiri) का असली नाम अलोकेश लहिरी है. उन्होंने मात्र तीन वर्ष की आयु में ही तबला बजाना शुरू कर दिया था. बप्पी दा ने 80 के दशक में बॉलीवुड को यादगार गानों की सौगात दे कर अपनी पहचान बनाई.