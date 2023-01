T20WC : U19 टीम इंडिया की जश्न में शामिल हुआ बॉलीवुड, 'बिग बी' बोले- खटिया खड़ी कर दी

T20 WorldCup : भारतीय महिला क्रिकेट की अंडर-19 टीम ने बीते रविवार टी20 वर्ल्डकप अपने नाम कर इतिहास रच दिया. फाइनल मुकाबले में भारत का सामना इंग्लैंड की महिला खिलाड़ियों से था, लेकिन इंडियन प्लेयर्स के सामने उनकी सिट्टी-पिट्टी गुल हो गई. पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ 68 रनों पर ढेर कर दिया. इसके जवाब में भारत ने महज 3 विकेट खोकर बड़े आराम से अंडर-19 टी20 वर्ल्डकप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. भारतीय महिला खिलाड़ियों के इस जश्न में अब पूरा देश शामिल हो गया है. बॉलीवुड दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन समेत कई स्टार्स ने अंडर-19 टीम महिला खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की.

भारतीय टीम की जीत पर बधाई देते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘इंडिया चैंपियन !! क्रिकेट में महिला अंडर -19 विश्व कप चैंपियन .. अंग्रेजों ने भी माना लोगा.. खटिया खड़ी कर दी.. INDIA.’ क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक ‘शाबाश मिठू’ में नजर आई तापसी पन्नू ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इंडिया की जीत की बधाई दी. उन्होंने लिखा, ‘इन यंग लड़कियों के चेहरों पर मुस्कान अनमोल है. बधाई हो चैंपियंस. आइए इन चेहरों को याद करें. हमने आज महिला क्रिकेट के इतिहास में अपना पहला विश्व कप जीता.’