Bollywood Kiss Madhuri Dixit Started Crying After Hearing Actor Ranjeet Name

Bollywood Kissa: जब इस एक्टर संग सीन करने से डर गई थीं माधुरी, फफक कर रो पड़ी थीं एक्ट्रेस

Madhuri Dixit Started Crying After Hearing This Villain Name: खलनायकी के लिए पहचाने जाने वाले रंजीत के संग माधुरी दीक्षित ने काम करने से मना कर दिया था.

Madhuri Dixit Started Crying After Hearing This Villain Name: बॉलीवुड के मशहूर खलनायक रंजीत (Ranjeet) का नाम तो आपने सुना हो होगा, रंजीत ने 70 और 80 के दशक में कई सारी फिल्मों में विलेन का किरादर निभाया था. विलेन रंजीत ने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है और साथ ही वो टीवी और पंजाबी शो में काम कर चुके हैं. रंजीत ने अपने काम के दम पर जो नाम कमाया है, वो बेहद कमाल का रहा है और उनका नाम एक दौर में बेहद मशहूर हुआ करते थे. रंजीत जब पर्दे पर आते थे, तो उन्हें देखकर लोग सिहर उठते थे और उनके नाम से मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) तक इतना डर गई थीं कि जब उनके साथ उन्हें सीन शूट करना पड़ा तो वो रो पड़ी थी, आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा किस्सा.

‘प्रेम प्रतिज्ञा’ में नजर आए थे माधुरी और रंजीत

बालीवु़ड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और उनकी एक्टिंग के साथ ही उनकी अदाकारी ने भी फैंस को हर बार घायल किया है. ऐसे में साल 1989 में आई फिल्म ‘प्रेम प्रतिज्ञा’ में माधुरी के साथ विलेन रंजीत नजर आए थे और इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा उन्होंने शेयर किया था. विलेन रंजीत ने एक्ट्रेस माधुरी के डर पर जो कुछ कहा था वो आपको हैरान कर देगा.

रंजीत के नाम सुनकर रो पड़ी माधुरी

‘प्रेम प्रतिज्ञा’ फिल्म पर बात करते हुए रंजीत ने अनोखा किस्सा शेयर करते हुए और कहा था कि ‘प्रेम प्रतिज्ञा’ में माधुरी ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था. दरअसल फिल्म ‘प्रेम प्रतिज्ञा’ की बात करें तो इसमें माधुरी का किरदार एक गरीब लड़की का था, ऐसे में एक सीन था जिसमें माधुरी को रंजीत के साथ कुछ सीन शूट करने थे और रंजीत के नाम से माधुरी इतना डर गई थी कि वो मेकअप के कमरे में जाकर फूट फूटकर रोने लगे थे.

वीरू देवगन ने माधुरी को सीन के लिए मनाया

खलनायकी के किरदार में रंजीत का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता था और इसी वजह से माधुरी तक डर गई थी और प्रेम प्रतिज्ञा में उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से मना कर दिया था. ये किस्सा एक इंटरव्यू में रंजीत ने सुनाया था और ये सब तब हो रहा है जब रंजीत वहां पर मौजूद थे. मामला इतना बढ़ गया था कि फिल्म के एक्शन निर्देशक वीरू देवगन से उन्हें पूरा मसला पता लग गया. माधुरी को डर इसलिए भी था, क्योंकि इस सीन में माधुरी के संग उनके कुछ छोड़छाड़ वाले सीन थे. हालांकि बड़ी मुश्किल से रंजीत संग माधुरी ने शूटिंग पूरी की और जैसे ही सीन खत्म हो गया हर किसी ने माधुरी को घेर लिया था.