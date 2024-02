Bollywood Kissa: जानें क्यों रानी मुखर्जी-जया बच्चन में छिड़ गई थी जंग, इस सेट पर हुआ था किस्सा

Hindi Entertainment Hindi

Bollywood Kissa In Hindi When Rani Mukerji Got In A Cold War With Jaya Bachchan

Bollywood Kissa: जानें क्यों रानी मुखर्जी-जया बच्चन में छिड़ गई थी जंग, इस सेट पर हुआ था किस्सा

Bollywood Kissa In Hindi: आइए जानते हैं आखिर क्या है वो किस्सा जब रानी मुखर्जी और जया बच्चन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी.

Rani Mukerji Got In A Cold War With Jaya Bachchan: रानी मुखर्जी (Rani Mukerji ) बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बेहतरीन और उम्दा अभिनेत्री मानी जाती है. 20s और 90 के दौर में उन्होंने कई सारे कमाल की फिल्मों में काम किया है. वैसे रानी जितनी अपनी एक्टिंग की वजह से चर्चा में रही है, उतनी ही उनकी लव स्टोरी भी चर्चा में रही है. रानी का नाम वैसे तो गोविंदा (Govinda) के साथ भी जोड़ी गया था. हाालंकि अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachcha) संग भी उनके अफेयर की चर्ते हर तरफ हुए थे. हालांकि ये रिश्ता जया बच्चन (Jaya Bachchan) को नहीं पसंद था औऱ यही वजह थी कि रानी औऱ अभिषेक ने इस रिश्तो के खुद से दूर कर लिया. इतना ही नहीं कहा जाता है कि रानी और जया के बीच में कोल्ड वॉर सेट पर देखने को मिलते थे, तो आइए जानते हैं आखिर क्या है वो किस्सा.

जब चला था रानी और अभिषेक का अफेयर

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि रानी मुखर्जी एक समय अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के प्यार में पागल थीं. हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जया अपने बेटे अभिषेक और रानी के रिश्ते से खुश नहीं थीं और कभी नहीं चाहती थीं कि वो दोनों इसे लेकर आगे बढ़े. कहा जाता है कि रानी को जया बड़बोलेपन और उनके घमंडी होने की वजह से पसंद नहीं करती थी. ऐसे में अभिषेक को रानी से दूर रहने के लिए जया ने कहा था.

इस फिल्म में साथ नजर आई थी रानी औऱ जया

बाद में, यशराज प्रोडक्शंस की फिल्म ‘लागा चुनरी में दाग’ के सेट पर जया बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच कोल्ड वॉर शुरु हो गया. बता दें इस फिल्म रानी मुखर्जी ने जया बच्चन की मां का किरदार निभाया था और इसमें अभिषेक बच्चन भी लीड एक्टर में थे. आपको बता दें फिल्म में रानी ने ‘बड़की’ का किरदार निभाया था जो ‘सावित्री’ यानी जया बच्चन की बड़ी बेटी थीं जबकि कोंकणा सेन शर्मा ने छोटी बेटी का किरदार निभाया था. प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित इस फिल्म की मुख्य शूटिंग वाराणसी और मुंबई में की गई थी.

रानी को सेट पर चिढ़ाती थी जया

कहा जाता है कि लागा चुनरी में दाग की जब शूटिंग चल रही थी तो सेट पर या बच्चन ने कोंकणा सेन शर्मा के साथ एक ग्रुप बनाया, जबकि रानी को इससे दूर कर दिया गया था. इंडिया फ़ोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार, रानी मुखर्जी के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया कि कैसे जया अक्सर अभिनेत्री को चिढ़ाती थीं और गुस्सा दिलाती थीं. इतना ही नहीं एक बार शॉट्स के बीच में, जब जया और कोंकणा रानी से अलग बैठी थीं, तो अनुभवी अभिनेत्री ने रानी की ओर देखकर और इशारा करते हुए कोंकणा से पूछा कि क्या वह एक दिन के लिए उन्हें अपनी संक्रामक हंसी देंगी, जिस पर कोंकणा ने खूब हंसते हुए जवाब दिया. इससे रानी खासी नाराज हो गई थी.