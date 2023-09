Hindi Entertainment Hindi

Bollywood Kissa : 'टिप टिप बरसा पानी' गाने में बुरी तरह घायल हो गई थीं रवीना टंडन, नंगे पैर करना था डांस

Tip Tip Barsa Paani Song : 'इंडियाज बेस्ट डांसर 3' में शिवांशु सोनी और कोरियोग्राफर विवेक चाचेरे ने 'टिप टिप बरसा पानी' पर परफॉर्म किया.

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ओटीटी डेब्यू के बाद अब जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे पर अपकमिंग फिल्म ‘वेलकम 3’ (Welcome To The Jungle) का टीजर लॉन्च किया, जिसमें रवीना टंडन भी नजर आईं. टीजर में एक बार फिर रवीना को देख 90s के सिनेमा लवर्स का दिल खुशी से फूल गया, क्योंकि वो अब एक्ट्रेस को बड़े बर्दे पर फिर से देख पाएंगे. इस बीच डांस रियलिटी शो ‘इंडियाज बेस्ट डांसर 3’ के स्पेशल एपिसोड में गेस्ट के तौर पर पहुंची रवीना ने अक्षय के साथ की गई फिल्म ‘मोहरा’ के सुपरहिट सॉन्ग ‘टिप टिप बरसा पानी’ से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया, जो अब फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है. रवीना ने बताया कि गाना शूट करते समय वो बुरी तरह घायल हो गई थीं.

रवीना ने क्या कहा?

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, एपिसोड के दौरान, कंटेस्टेंट शिवांशु सोनी और कोरियोग्राफर विवेक चाचेरे ने ‘टिप टिप बरसा पानी’ पर परफॉर्म किया. रवीना टंडन ने शिवांशु की तारीफ करते हुए कहा, ‘मेरे लिए, यह यूनिक स्टाइल है. यह सेंसुअल सॉन्ग है और इसे इस रोबोटिक स्टाइल में देखकर मैं दंग रह गयी. यह एक्ट इतना शानदार है कि मैं आप पर से नजरें नहीं हटा सकी. आप क्लासिकल डांसर हैं लेकिन जब आपने इस रोबोटिक डांस में ट्रांसफॉर्म किया, तो ऐसा लगा मानो आप एक पूरी तरह से अलग कलाकार में बदल गए हों. इसे देखने के बाद, मुझे लगता है कि किसी को भी दोबारा इस गाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और यहां तक कि आपकी खूबसूरत प्रस्तुति को देखने के बाद मैं इसे करने के बारे में भी नहीं सोचूंगी.’

पुरानी यादों में खो गईं रवीना टंडन

गाने के बारे में बात करते हुए, वह पुरानी यादों में खो गईं और उन्होंने कहा, ‘हम कंस्ट्रक्शन साइट पर शूटिंग कर रहे थे, और मैं नंगे पैर थी, वहां कीलें पड़ी गुई थी, जिससे मुझे खरोंच आई. मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ा और दो दिन बाद बारिश के कारण मैं बीमार पड़ गयी.’ उन्होंने आगे कहा, ‘जो ग्लैमर आप स्क्रीन पर देखते हैं, वह पर्दे के पीछे की अनकही कहानियों को छिपा देता है. रिहर्सल के दौरान चोट लगना आम बात है, फिर भी हम सभी उन्हें सहते हैं. लेकिन शो चलते रहना चाहिए, चाहे स्क्रीन पर हो या मंच पर, दर्द सहने के बावजूद किसी की अभिव्यक्ति और मुस्कान कभी कम नहीं होनी चाहिए. ये वे संघर्ष हैं जो सभी कलाकार और कोरियोग्राफर पर्दे के पीछे सहते हैं. ‘इंडियाज बेस्ट डांसर 3’ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शनिवार और रविवार को प्रसारित होता है.

