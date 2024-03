Hindi Entertainment Hindi

'लानत है.. तुम हरिवंशराय बच्चन के बेटे हो', जब 200 लोगों के सामने अमिताभ बच्चन को पड़ी थी डांट

Amitabh Bachchan Was Scolded In Front Of 200 People: अमिताभ बच्चन अपने सीन ठीक से नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें 200 लोगों के सामने डांट पड़ी थी.

Amitabh Bachchan Was Scolded In Front Of 200 People: अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan) उन सितारों में से एक हैं जो अपने अदाकारी के दम पर आज भी लोगों के होश उड़ा देते हैं. अमिताभ 80 के दौर से काम कर रहे हैं. ऐसे में निर्देशक और अभिनेता टीनू आनंद (Tinnu Anand) जब अपनी सुपरहिट फिल्म कालिया (kaliya) की शूटिंग कर रहे थे. तो इस दौरान सेट पर बहुत कुछ हुआ था. दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के मुताबिक न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में टीनू ने बताया कि फिल्म कालिया को पूरा करने में 4 साल का समय लगा था. ऐसे में निर्देशक ने अपने पिता लेखक इंदर राज आनंद और अमिताभ बच्चन का एक किस्सा सुनाया है जिसमें बिग बी को 200 लोगों के सामने डांट पड़ीथी, तो आइए जानते हैं क्या है पूरा किस्सा.

जब अमिताभ को लगी थी फटकार

एक्टर टीनू आनंद अमिताभ बच्चन की हिट फिल्मों ‘कालिया’ और ‘शहंशाह’ के डायरेक्टर भी रहे हैं. ऐसे में अब हाल ही में टीनू से फिल्म कालिया से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है और टीनू ने अपने पिताराइटर इंदर राज आनंद से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक ऐसे सीन जिक्र किया जिसे करने के लिए अमिताभ को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था और इसी वजह से टीनू के पिता ने बिग बी को पूरे क्रू का सामने फटकार लगाई थी.

जानें क्या था पूरा मामला

न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में टीनू से जब पूछा गया कि क्या आप अमिताभ बच्चन से उनके पिता को कोई प्रॉब्लम थी. इस पर टीनू जवाब देते हैं और परेशानी अमिताभ से नहीं थी बल्कि बातचीत से थी क्योंकि मेरे पिता की उर्दू परफेक्ट थी. कोई भी उनसे किसी बात को लेकर बहस नहीं करता था. इंदर राज ने फिल्म में एक डायलॉग लिथा था जिसमें एक पार्टी का सीना था.

उर्दू की लाइन में फंसे अमिताभ

जो डायलाग था उसमें अमिताभ को प्राण साहब कहते हैं कि ‘क्या नजा की तकलीफों में मजा, जब मौत ना आए जवानी में. क्या लुत्फ जनाजा उठने का, हर काम पे जब मातम ना हुआ.’ टीनू ने आगे किस्सा बताते हुए कहा, ‘वैसे तो पापा कभी सेट पर नहीं आते थे लेकिन जिस दिन यह डायलॉग शूट होना था उस दिन वह आए और तब उन्होंने अमिताभ को डायलॉग बोलते सुना और कहा ‘बेटा यह उर्दू है इसमें थोड़ा वजन लाओ, लेकिन अमिताभ वैसा कर नहीं पा रहे थे.’

लानत है तुम हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो

इसके बाद टीनू आनंद ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ‘तब अमिताभ ने पापा से कहा अंकल ये मेरे से नहीं होगा. यह मेरी जुबान नहीं है.’टीनू ने इसके बाद बताया ‘इसके बाद पापा भड़क गए और अमिताभ से कहा लानत है तुमपर. हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो चुम, उनकी छांव में पले हो और तुं कह रहे हो के जुबान नहीं है यह तुम्हारी है.’ इसके बाद टीनू ने कहा कि ‘उस समय सेट पर करीब 200 लोग थे और फिर वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया’. लेकिन पापा कि बात सुनकर अमिताभने कहा ‘अंकल मुझे 10 मिनट दीजिए और पिर वह सेट से बाहर निकल आए. फिर अमिताभ सेट पर लौटे तो उन्होंने कमाल ही कर दिया और उनका फाइनल शॉट देखकर पापा ने तालियां बजाई और उन्हें गले भी लगाया.’