Bollywood Kissa: अमिताभ बच्चन की बर्थडे पार्टी में रेखा ने खुद को बाथरूम में कर लिया था बंद, जानें किस्सा

When Rekha Locked Herself In Amitabh Washroom: अमिताभ और रेखा की कई सारी कहानियां आपने सुनी होगी और आज हम आपके लिए एक और मजेदार किस्सा लेकर आए हैं.

When Rekha Locked Herself In Amitabh Washroom: बॉलीवुड के गलियारों में कई सारे ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर आपको या तो हैरानी होगी या फिर आपकी हंसी निकल जाएगी. ऐसे में हम आपको बॉलीवुड किस्सा के जरिए रूबरू करवाते हैं उन कहानियों के बारे में जिनके बारे में आप शायद ना जनते हों. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो किस्सा जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और रेखा (Rekha) का जिक्र होगा और ये किस्सा सुनकर आप भी थोड़े चौंक सकते हैं. वैसे तो बिग बी और रेखा की प्रेम कहानी किसी से नहीं छुपी है और इन दोनों के किस्से आपने कई जगहों पर सुने और पढ़ें होंगे. ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही मजेदार किस्सा जिसमें रेखा ने अपने को लॉक कर दिया था, तो आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी.

रेखा ने पार की सारी हदें

अमिताभ बच्चन और रेखा के कई सारे ऐसे किस्से हैं जो आज भी बॉलीवुड के गलियारों में सुनाई देते हैं. अमिताभ और रेखा भले ही सालों से एक दूसरे से ना मिले हों और दूर हो लेकिन कई बार ऐसे मौके आए हैं जब रेखा ने सबके सामने अपने और बिग बी के प्यार के बारे में खुलकर बातें की हैं. एक दौर में अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी हर मैजगीन में छापी जाती थी. हालांकि वक्त के साथ दोनों ने एक दूसरे से लंबी दूरी बना ली. हालांकि रेखा का अमिताभ के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ और इसका सबूत है वो किस्सा जिसमें रेखा बिना बताए अमिताभ की पार्टी में घुसी थी और वो मौका था अमिताभ के जन्मदिन का.

अमिताभ की पार्टी में चुपके से आई रेखा

11 अक्टूबर 2002 को अमिताभ हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं और उस साल वो मुबंई के एक पांच सितारा होटल में अपने खास दोस्तों और परिवारवालों के साथ अपना 60वां जन्मदिन मना रहे थे. कहा जाता है कि बिग बी की इस पार्टी में रेखा ने फरजाना के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह एंट्री की थी, ऐसे में जब लोगों ने रेखा को वहां पर देखा तो हर किसी के होश उड़ गए थे. वहीं जब ये खबर लीक हुई और मीडिया तक पहुंची तो वहां पर फोटोग्राफर का झुंड पहुंच गया और ये देखकर रेखा बेहद घबरा गई थी.

जानें क्यों वॉशरूम में खुद को किया बंद

मीडिया ने जैसे ही रेखा की फोटो लेने और उनसे बात करने के लिए उनका पीछा किया तो एक्ट्रेस घबरा गईं और उन्होंने होटल के रिसेप्शन में मौजूद वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया था. रेखा ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि अमिताभ के संग उस दौरान वहां पर कई सारे लोग थे और उनका परिवार था और रेखा नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से ये बातें उठे और उनके बारे में कुछ लिखा जाए. मीडिया के होटल से चले जाने तक रेखा ने खुद को वॉशरूम में बंद रखा था और काफी देर बात बाहर निकली थीं.