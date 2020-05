View this post on Instagram

50 Singers, 115 Artists join hands together as a responsibility towards the nation for one communication #thistooshallpass ‘Guzar Jayega’ A humble initiative of all the artists and personalities standing together for the people, assuring them, ‘This Too Shall Pass’.. We feel blessed enough to have the blessings of Shri Amitabh Bachchan Sir @amitabhbachchan with us on this project. We also feel loved to have the support of all the incredible and legendary artists of the industry on board for the cause for Hope. Releasing soon #GuzarJayega Yakeen Rakh, Waqt hi toh hain, Guzar Jayega.. . . Music – @jazimsharma Written by – @sidkaushal22 Music Produced by @shishirsamant . An initiative by @ampliifytimes @stamp_ngo Curated & Stratised by @republikofmusik . . Produced by @iamvarun_gupta @iamteenna_15 @jayverma13 @vinayvashisht01 . This is special because of all of you @ektarkapoor @kapilsharma @ananya_birla @singer_shaan @jaspinder_narula @kailashkher @anushamani @akritikakar @deepa_paralympian @anjum_chopra @mirzasaniar @officialraveenatandon @maliniawasthi @richasharmaofficial @therichachadha @richaaniruddha @sayanigupta @kailashkher @bajpayee.manoj @jassijasbir @javedali4u @shrutipathak27 @raghudixit11 @monalithakur03 @aseeskaurmusic @jeetganngulimusic @dhvanibhanushali22 @sachdevaakhilnasha @iampratibhasingh @arko.pravo.mukherjee @ananya_birla @chloejferns @sashasublime @abhayjodhpurkar @thisissimran_ @imraginitandan @shreyaghoshal @vipinanejaofficial @bhoomitrivediofficial @mbhupathi @leanderpaes @sonunigamofficial @akritikakar @subhash_bihani @vipinanejaofficial @_meghnamishra_ @amitprakashmishra @nikhitagandhiofficial @rashmeetkaurofficial @gayatri_asokan @ebulution @mourjo @nileshbhattacharyaa @tusharwader @raajsuri99 Radio Partner – @radiomirchi . Music @jazimsharma Written by – @sidkaushal22 Music Produced by @shishirsamant @sahilfauzdar Special Thanks to @iamishaansharma @nikkiisharma . #GuzarJayega #Hope #Thistooshallpass #Unity #covid19 #CoronavirusPandemic #pandemic #motivation #GuzarJayega #Hope #Thistooshallpass #Unity #covid19 #CoronavirusPandemic #pandemic #hope