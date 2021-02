bollywood lesbian movies the married woman web series fire pure love relationship lgbt same sex marriage– एकता कपूर की वेब सीरीज़ The Married Woman 8 मार्च 2021 को ALTBalaji पर रिलीज हो रही है. रिधि डोगरा और मोनिका डोगरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखिका मंजू कपूर की किताब पर आधारित है. फिल्म की कहानी दो महिलाओं पर बेस्ड है जो समाज की जंजीरों को तोड़ती अपनी जिंदगी की उड़ान भरना चाहती हैं. प्यार करना चाहती हैं. खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं. सब कुछ तो है उनके पास -एक जिम्मेदार पति, ससुराल और दो बच्चे, फिर भी वह एक व्यक्ति के रूप में अधूरा महसूस करती हैं. Also Read - 'गंदी बात 2' की एक्ट्रेस Anveshi Jain की तस्वीरों ने मचाई सनसनी, Photos देखकर मचल जाएगा मन

मशहूर निर्देशक दीपा मेहता की फिल्म फायर (Fire) भी समलैंगिक रिश्तों पर आधारित फिल्म है. जिसमें शबाना आज़मी और नंदिता दास मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म का बहुत विरोध हुआ था.

‘डेढ़ इश्किया’ dedh ishqiya- फिल्म ‘इश्किया’ की सीक्वल फिल्म है. माधुरी दीक्षित और हुमा कुरैशी के बीच प्रेम को फिल्म में दिखाया गया है. डायरेक्टर अभिषेक चौबे की फिल्म की इस कहानी को काफी पसंद किया गया था.

Girlfriend– फिल्म गर्लफ्रेंड में Isha Koppikar और Aashish Chaudhary मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी दो लड़कियों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है. बाद में एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है. फिर कहानी में आता है ट्विस्ट.

मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ margarita with straw- कल्कि कोचलीन एक मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy) की शिकार लड़की है जो व्हीलचेयर पर चलती है. तमाम जिंदगी के संघर्ष और अकेलेपन के बाद उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है. फिर कैसे समलैंगिक रिश्तों के बाद उनके पारिवारिक रिश्तों के दिखाया जाता है यही फिल्म की कहानी है.