नई दिल्ली: पूरा देश इस वक़्त कोरोनावायरस से ग्रस्त हैं. इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में लॉकडाउन का माहौल है. ऐसे में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के घर से एक खुशखबरी आई है. तालाबंदी के इस मुश्किल वक़्त में धर्मेंद्र फार्महाउस पर अपना वक़्त बिता रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार अपने फैन्स को अपनी जानकारी और रूटीन के बारे में बता रहे हैं.

जी हां, हिंदी सिनेमा जगत के इस महान एक्टर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के ज़रिए एक गुड न्यूज़ शेयर की है. उन्होंने एक वीडियो साझा किया है और बताया है कि उनकी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'बधाई, कल रात, बछड़ा दिया मेरी साहिवाल गाय ने. मुझे भी पास नहीं आने देती. इस बछड़े की दादी को, मैं साहनेवाल के नजदीक बैनी साहिब से लेकर आया था. हर मां अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है. मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूं.'

🥳 congratulations, Kal raat,bachhda diya meri sahiwal gaye ne . Mujhe bhi paas nehin aane deti . Iss bachhde ki dadi ko, main Baini sahib near Sahnewal se le kar aya thaa. Every mother is protective for her newly born baby.i am extremely happy with these beautiful people 🙏 pic.twitter.com/ldDeM9sgVt

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) May 12, 2020