700 साल पुराने 'ज़िहाल-ए-मिस्कीं' के ईरानी कनेक्शन के कारण बिफर गए थे लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल,गाना बनाने से कर दिया था इंकार

बॉलीवुड ओल्ड सॉन्ग 'ज़िहाल-ए-मिस्कीं' के ईरानी कनेक्शन को देखकर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल बुरी तरह भड़क गई थी. जानिए जे.पी. दत्ता की ज़िद, अमीर खुसरो के इस 700 साल पुराने कल्ट क्लासिक और गुलज़ार से जुड़ा वो अनसुना फिल्मी किस्सा जो फैंस नहीं जानते.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 24, 2026, 12:18 PM IST
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ईरान से शुरू हुआ था 'ज़िहाल-ए-मिस्कीं' का सफर

Bollywood old songs secrets: बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन ओल्ड सॉन्ग्स में से एक ‘ज़िहाल-ए-मिस्कीं’ का असली इतिहास जानते हैं आप? जानिए अमीर खुसरो के इस सूफी कलाम, फिल्म ‘गुलामी’ से जुड़े दिलचस्प फिल्मी किस्से और इसके ईरान कनेक्शन के बारे में सब कुछ

दिल्ली से लेकर तेहरान तक जब भी सूफी संगीत की बात होती है, एक नाम बार-बार गूंजता है ज़िहाल-ए-मिस्कीं लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक गाना या शायरी नहीं, बल्कि भारत और ईरान के बीच लगभग 700 साल पुराने सांस्कृतिक रिश्ते की जिंदा मिसाल है? इस रचना के पीछे छिपी कहानी आपको मध्यकालीन इतिहास के उस दौर में ले जाती है, जब भाषा, संगीत और भावनाएं सरहदों से ऊपर हुआ करती थीं.

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आज के डिजिटल दौर में अगर आप इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या यूट्यूब पर म्यूजिक चार्ट्स देख रहे हैं, तो एक गाना आपकी प्लेलिस्ट में जरूर आ ही जायेगा वो है ‘ज़िहाल-ए-मिस्कीं’ (Zihaal-e-Miskin) ओरिजन बॉलीवुड सॉन्ग से लेकर न्यू-एज स्लो-पॉप लव बैलड तक दोनों पर ही आज की जनरेशन धड़ाधड़ रील्स बना रही है लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ऐसा हैरान कर देने वाला राज है जिससे बहुत से लोग आज भी अनजान हैं जिसे आप आज का एक नया और ट्रेंडी रोमांटिक लव सॉन्ग मान रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन सरहद पार ईरान से है और उसकी रूह करीब 700 साल पुरानी है.

ईरान की जुबान और हिंदुस्तान का फ्यूजन

इस सुपरहिट गाने की जो पहली लाइन हर कोई गुनगुनाता है ‘ज़िहाल-ए-मिस्कीं मकुन तग़ाफ़ुल’ वह असल में शुद्ध फारसी Persian भाषा है, जो ईरान की मुख्य और राजकीय जुबान रही है. इस कालजयी कलाम की रचना 13वीं सदी लगभग सन् 1300 के आसपास महान सूफी संत, संगीतकार और अद्वितीय कवि हजरत अमीर खुसरो ने की थी. अमीर खुसरो को भारतीय उपमहाद्वीप में कव्वाली, सितार और तबले का जनक माना जाता है.

साहित्यिक और भाषाई दृष्टिकोण से खुसरो ने इस गाने के जरिए दुनिया का पहला ‘इंटरनेशनल फ्यूजन’ पेश किया था उन्होंने इस कलाम को ‘सनावत’ शैली में लिखा, जहां गाने की एक पंक्ति शुद्ध ईरानी फारसी में चलती है, तो ठीक उसकी अगली पंक्ति भारत की स्थानीय मिट्टी की भाषा यानी ब्रजभाषा ‘दुराए नैना बनाए बतियां’ में कदम रखती है. दो अलग-अलग संस्कृतियों और भाषाओं को एक धागे में पिरोने का यह ऐतिहासिक प्रयोग आज सदियों बाद भी बॉलीवुड की जान बना हुआ है.

वो छुपा हुआ मतलब, जो फैंस नहीं जानते

इस गाने को गाते और सुनते समय अक्सर लोग इसके गहरे साहित्यिक अर्थ को छोड़ देते हैं. फारसी और ब्रजभाषा के इस खूबसूरत मेल का सीधा और बेहद भावुक मतलब यह है मेरी इस लाचारी, बेबसी और दयनीय हालत की अनदेखी बिल्कुल मत करो, मुझसे अपनी नजरें चुराकर इस तरह झूठे बहाने और बातें मत बनाओ. यह सीधे तौर पर एक तड़पते हुए दिल की अपने महबूब से मासूम शिकायत है, जिसे खुसरो ने पन्नों पर उतारा था.

फिल्मी किस्सा: जब लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने खड़े कर दिए थे हाथ!

सदियों तक दरगाहों में गाए जाने के बाद इस गाने की बॉलीवुड में एंट्री का किस्सा बेहद फिल्मी है. साल 1985 में जब दिग्गज डायरेक्टर जे.पी. दत्ता अपनी आइकॉनिक फिल्म ‘गुलामी’ बना रहे थे, तब वे इस गाने को फिल्म में शामिल करने के लिए अड़ गए. वे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के पास पहुंचे और अमीर खुसरो की ये पंक्तियां उनके सामने रख दीं.

किस्सा यह है कि शुरुआती धुनें बनाने के बाद लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने जे.पी. दत्ता से साफ कह दिया था, यह गाना फिल्म में नहीं चल पाएगा. पहली लाइन फारसी में है और दूसरी ब्रजभाषा में, आज की आम जनता को यह सिर के ऊपर से जाएगा!. संगीतकारों को डर था कि ये हैवी और मुश्किल शब्द फिल्म को फ्लॉप करा देंगे.

लेकिन जे.पी. दत्ता के दिमाग में राजस्थान के तपते रेगिस्तान का विजुअल साफ था उन्होंने हार नहीं मानी और जिद पर अड़े रहे इसके बाद एंट्री हुई महान गीतकार गुलज़ार साहब की लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की इस चिंता को दूर करने के लिए गुलज़ार साहब ने खुसरो की मूल लाइनों के आगे की कहानी लिखी. उन्होंने बेहद सरल और जादुई शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाने के बाकी अंतरे लिखे जैसे- ‘एक सुलगती आग का दरिया, पार उतर के जाना है’. गुलज़ार के इन आसान और दिल छू लेने वाले हिंदी शब्दों ने गाने को वो संतुलन दिया कि लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल भी हैरान रह गए.

जब लता जी ने बिखेरा जादू और बना ग्लोबल एंथम

इस जुगलबंदी के बाद सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और मशहूर गायक शब्बीर कुमार ने अपनी मखमली आवाजों से इस गाने को रिकॉर्ड किया और यह हमेशा के लिए अमर हो गया.

इसके करीब 38 साल बाद, साल 2023 में जब विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने इसे दोबारा नए अंदाज में गाया, तो एक बार फिर इस गाने ने इतिहास दोहराया. 700 साल का लंबा वक्त बीत गया, ईरान से शुरू हुआ यह सफर आज बॉलीवुड के डिजिटल चार्टबस्टर्स पर राज कर रहा है. पूरी दुनिया बदली, संगीत को पेश करने के तरीके और तकनीकें बदलीं, लेकिन खुसरो के लिखे शब्दों और गुलज़ार की कलम का सम्मोहन आज भी वैसा ही है.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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