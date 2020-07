नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस(Coronavirus) का कहर जमकर बरस रहा है. अब तक आठ लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से अपनी जान गवां चुके हैं. 2020 का साल बॉलीवुड के लिए कुछ खास नहीं रहा, बल्कि अगर यू कहां जाए की हो सकता है कि यह बॉलीवुड के लिए सबसे ज्यादा बुरा रहा तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी. दरअसल जहां पूरा देश कोरोना के संकट से लड़ रहा है तो वहीं इस साल कई बॉलीवुड (Bollywood) एक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. इस बीच शनिवार रात को देश के करोड़ों लोगों के लिए अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के कोरोना पॉजिटिव (Amitabh bachchan Covid19 positive)पाए जाने के रूप में एक और बुरी खबर सके सामने आई. Also Read - मुंबई में रेखा का बंगला सील, क्‍या एक्‍ट्रेस भी कोरोना संक्रमित? सिक्युरिटी गार्ड निकला पॉजिटिव

अमिताभ बच्चन को शनिवार देर रात सांस लेने की समस्या के चलते मंबई स्थित नानावती हॉस्पिटल लाया गया था और उनके अस्पताल आते ही यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई. लोगों को अंदेशा हो गया था कि कुछ तो बता है लेकिन वे अमिताभ बच्चन के खुद कंफर्म करने का इंतजार कर रहे थे. कोरोना रिपोर्ट आते ही अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके इस बात को बता दिया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. महानायक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बॉलीवुड ही नहीं, राजनीति, खेल हर क्षेत्र से उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी जानें लगीं. आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा. Also Read - Amitabh Bachchan: महानायक अमिताभ बच्चन ने तीन दिन पहले पिता को याद करते हुए शेयर की थी ये भावुक कविता

अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की. Also Read - अमिताभ बच्चन और अभिषेक के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चनऔर जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई सामने, हुआ यह खुलासा

Dear Amitabh ji, I join the whole Nation in wishing you a quick recovery! After all, you are the idol of millions in this country, an iconic superstar! We will all take good care of you. Best wishes for a speedy recovery!@SrBachchan @juniorbachchan #AmitabhBachchan #COVID https://t.co/NHeY7e2mjC pic.twitter.com/CsVKlvCJeG — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 11, 2020

डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना पीड़ित अभिषेक बच्चन के लिए भी शुकामनाएं दीं और ट्वीट में लिखा कि वे आशा करते हैं कि जल्द ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप दोनों लौंटेंगे.

My best wishes for a young, brilliant actor with a most charming smile ! Take good care of yourself dear @juniorbachchan & of your father Sh @SrBachchan ji too ! Am sure both of you will bounce back to perfect health soon The Bachchans rule our hearts.

Our prayers for you ! https://t.co/WCSrrBB8ff pic.twitter.com/Y7gjjZbbEQ — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 11, 2020

Take care Amit ji. Praying for your good health and quick recovery. 🙏🏼 https://t.co/KRwPQ9RQZT — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 11, 2020

We’re all cheering for you. And you have nothing to worry about. There’s a vaccine you possess—it’s code named the Big V—and it’s inbuilt & organic. Grows inside all those like you who are natural fighters. 💪🏼 https://t.co/oCJsiElymp — anand mahindra (@anandmahindra) July 11, 2020

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

My best wishes to you sir, wish you a speedy recovery! https://t.co/JfZoTwidOT — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) July 11, 2020

Get well soon sir. We all love you toooo much and are all praying for your speedy recovery🙏🏼🙏🏼 https://t.co/5Nx4awFXKu — Sophie C (@Sophie_Choudry) July 11, 2020

You are no normal person, Sir. Your name has literally meant “hero” or “tough guy” on the streets of India, for the last 45 years! 💪🏽💪🏽💪🏽 Deep in my heart I KNOW you and the whole family will come through this, safe and stronger than before. 🙏🏽 Love and respect always! https://t.co/OGxv9d5pb9 — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) July 11, 2020

Extremely saddened to hear the news of Shri #AmitabhBachchan Ji testing COVID Positive.

Praying for his strength & speedy recovery. @SrBachchan please get well soon! — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 11, 2020

We all wish and pray for your speedy recovery!

Get well soon @SrBachchan ji ! https://t.co/RX8FrWWDx9 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 11, 2020

Get well soon sir 😇

Praying for your speedy recovery 🙏#AmitabhBachchan @SrBachchan https://t.co/0EqRP7duIf — Rohan Mehra (@rohan4747) July 11, 2020

कोई किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो हर कोई इस समय केवल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना कर रहा हैं. सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वों जल्द ही इस संकट से उभरेंगे और एक बार फिर देश के लोगों को मोटीवेट करेंगे. बता दें कि अमिताभ बच्चन के करोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर के बांकी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया था. इसमें जूनियर बच्चन यानि अभिषेक बच्चन तो कोरोना पॉजिटव पाए गए हैं, लेकिन एश्वर्या, जया और अभिषेक की बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है.