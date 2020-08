नई दिल्ली: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ऐतिहासिक भूमि पूजन (Ram Mandir Bhoomi Pujan) की हर तरफ जमकर सराहना हो रही है. आम आदमी से लेकर बॉलीवुड हस्तियों ने भी अपनी ख़ुशी का इज़हार किया है. हेमा मालिनी से लेकर कंगना रनौत ने अपने फैन्स को सोशल मीडिया के ज़रिए बधाई दी है. Also Read - राम मंदिर भूमिपूजन पर 'भगवान राम', 'माता सीता' और 'लक्ष्मण' ने ऐसे दी लोगों को बधाई

अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini Twitter) ने ट्वीट किया, "अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर होने का हमारा सपना 500 सालों के बाद आखिरकार साकार हो रहा है. इस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए मोदी जी आपका धन्यवाद. हमारी प्राचीन सभ्यता और हमारी संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है. जय श्री राम."

Our dream of having the Ram Mandir in Ayodhya at the place of Ram's birth, is at last being realised! After 500 years, thanks to Modi ji, the dream is becoming a reality🙏 Our ancient civilisation & our culture is being showcased to the world. JAI SRI RAM!🙏 pic.twitter.com/Qtr2M9Lsqq

— Hema Malini (@dreamgirlhema) August 5, 2020