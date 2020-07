Anil Kapoor Birthday wish for Ranveer Singh: बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी कमाल एक्टिंग और फैशन सेंस के लिए मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. 6 जुलाई 1985 को मुंबई में जन्मे रणवीर आज 35 साल (Ranveer Singh Birthday) के हो गए हैं. इस मौके पर अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने बेहद ख़ास अंदाज़ में रणवीर को मुबारकबाद दी है. Also Read - Anisha Padukone Wishes Jijaji on Insta: दीपिका की बहन अनीशा पादुकोण ने इस अंदाज़ में किया जीजू रणवीर को बर्थडे विश

दरअसल, अनिल कपूर ने अपने खास स्टाइल में रणवीर को बर्थडे विश किया है. अनिल कपूर ने ट्विटर पर रणवीर को टैग करते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे टाइगर। आने वाले सभी सालों के लिए दुआएं और प्यार। बर्थडे है तो क्या हुआ, मास्क कहाँ है ".

अनिल कपूर ने इस ट्वीट के साथ अपनी और रणवीर की कई तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. बता दें कि शुरू से ही रणवीर और अनिल कपूर की बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आती है. दोनों के एनर्जी लेवल के लोग दीवाने हैं.

इससे पहले रणवीर की सिस्टर इन लॉ यानी साली अनीशा पादुकोण (Anisha Padukone) ने उन्हें बेहद अलग अंदाज़ में विश किया है. दीपिका की बहन अनीशा ने अपने जीजा रणवीर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया. अनीशा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, “जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जीजाजी”.