Nirbhaya Gangrape Murder Case: निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले (Nirbhaya Gangrape Murder Case) के चारों दोषियों को फांसी दे दी गई है. आज सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में इन चारों को फांसी पर लटकाया गया. इस पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी ट्वीट कर अपने मन की बात कही है. आइए जानते हैं सितारों ने क्या कहा-

Finally the #Nirbhayacase comes to an end. I wish it would have been faster but I’m happy it’s over. Finally she & her parents are in peace. #RIPJyoti #RIPNirbhaya #Justicedelayed #TookTooLong — Preity G Zinta (@realpreityzinta) March 20, 2020

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने ट्वीट कर निर्भया के चारों आरोपियों की फांसी पर खुशी जताते हुए कहा- आख़िरकार निर्भया केस ख़त्म हुआ. काश ये थोड़ा जल्दी हो गया होता, लेकिन मैं ख़ुश हूँ कि आख़िरकार ये ख़त्म हुआ. आख़िरकार निर्भया और उसके माता-पिता को शांति मिल गयी.

Stricter law enforcement, harsher punishment & fast courts for quick justice is the only way to instil fear in monsters who even think of such heinous acts. #JusticeForNirbhaya — Riteish Deshmukh (@Riteishd) March 20, 2020

रितेश देशमुख ने भी ट्वीट करके अपने मन की बात लिखी है. रितेश लिखते हैं- निर्भया को न्याय मिला, मेरे विचार और मेरी प्रार्थनाएँ निर्भया के माता-पिता, उसके दोस्त और क़रीबियों के साथ है. इंतज़ार लम्बा ज़रूर था लेकिन न्याय दे दिया गया.

It’s done. Finally. I hope the parents can finally sleep slightly better tonight after YEARS. It’s been a long long battle for them. Asha Devi 🙏🏼 https://t.co/XidMPTzKm4 — taapsee pannu (@taapsee) March 20, 2020

तापसी पन्नू ने भी ट्वीट कर लिखा, आख़िरकार ये हो गया, निर्भया के माता-पिता को सालों बाद आज थोड़ी अच्छी नींद आएगी, उइ उनके लिए बहुत लंबी लड़ाई थी.

Nirbhaya Justice. “Jaisi karni waisi bharni” Let this set an example not only in India but world over. Punishment for rape is by death. You have to respect womanhood. Shame on the people who delayed the execution. Jai Hind! pic.twitter.com/ENyjTxwlMI — Rishi Kapoor (@chintskap) March 20, 2020

दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने ट्विटर पर लिखा है- निर्भया को न्याय मिला. जैसी करनी वैसी भरनी. इससे सिर्फ़ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक इग्ज़ाम्पल सेट होता है कि रेप के लिए मौत ही सज़ा है. आपको महिलाओं को सम्मान देना होगा, जिन्होंने फाँसी में देर कराने की कोशिश की है उन्हें धिक्कर है.