'हनुमान अंश' के मुरीद हुए बॉलीवुड सितारे! हेमा मालिनी से लेकर प्रीति ज़िंटा तक बोलीं- 'यह बजरंगबली का चमत्कार है, ज़रूर देखें'

Bollywood Celebs On Hanuman Ansh: दिग्गज एक्ट्रेस और BJP सांसद हेमा मालिनी और एक्टर श्रेयस तलपड़े ने 'हनुमान अंश' की तारीफ़ की है

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Bollywood Celebs On Hanuman Ansh: विशाल चतुर्वेदी की फ़िल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. शुरुआत में बिना किसी बड़े प्रचार-प्रसार के रिलीज़ हुई यह फ़िल्म जल्द ही लोगों की ज़बरदस्त मांग के कारण बॉक्स ऑफ़िस पर छा गई. लोगों के बीच फ़िल्म की तारीफ़ और चर्चा (वर्ड-ऑफ़-माउथ) से इसे काफ़ी बढ़ावा मिला और इसने इंडस्ट्री की उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत में 146 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है और लोग अभी भी इसे देखे सिनेमाघरों में जा रहे हैं. ऐसे में अब बॉलीवुड के कुछ सितारों ने भी इसके तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं.

फिल्म की सफलता भगवान हनुमान की कृपा

दिग्गज एक्ट्रेस और BJP सांसद हेमा मालिनी और एक्टर श्रेयस तलपड़े ने ‘हनुमान अंश’ की तारीफ़ की है. दोनों का मानना ​​है कि फ़िल्म को दर्शकों से जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, उसकी वजह यह है कि यह फ़िल्म दर्शकों से जुड़ पाई है. मीडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि फ़िल्म की सफलता भगवान हनुमान की कृपा है, उन्होंने फ़िल्म प्रोडक्शन में नए होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए नागर की तारीफ़ भी की है. हेमा ने कहा कि टीम की मेहनत का ही नतीजा है कि दर्शकों से फ़िल्म को पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.

श्रेयस तलपड़े ने इसे ‘चमत्कार’ बताया

फिल्म का समर्थन करने वाले मशहूर हस्तियों की बढ़ती सूची में शामिल हुए तलपड़े ने कहा कि फिल्में तभी सफल होती हैं जब वे लोगों के दिलों को छूती हैं और उन्होंने ‘हनुमान अंश’ को ऐसी ही एक कहानी बताया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म का थिएटर में प्रदर्शन दर्शकों के साथ इसके भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है. एक्टर ने कहा ‘कहानियों को लोगों के दिलों को छूना चाहिए, तभी वे अच्छा बिज़नेस कर पाएंगी. मुझे लगता है कि ‘हनुमान अंश’ एक ऐसी ही कहानी है जिसने लोगों के दिलों को छुआ है. लोग इससे जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं और इसीलिए यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने तीसरे या चौथे हफ़्ते में बिज़नेस करना शुरू किया.यह अपने आप में एक चमत्कार है.’

प्रीति जिंटा और वरूण कर चुके हैं तारीफ

वहीं प्रीति जिंटा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर थिएटर में फ़िल्म देखते हुए अपनी एक फ़ोटो शेयर की उन्होंने इस फ़ोटो के साथ बस “सीता राम” और “वाह” लिखा. एक और पोस्ट में, एक्ट्रेस ने अपने फ़ॉलोअर्स से अपील की कि वे थिएटर में यह फ़िल्म ज़रूर देखें उन्होंने लिखा, “दोस्तों, इसे मिस न करें’. इससे पहले, वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर ‘हनुमान अंश’ के लिए अपना समर्थन दिखाया था. एक्टर ने बताया कि उन्होंने अपनी मां के साथ थिएटर में यह फ़िल्म देखी उन्होंने कहा, “कृपया थिएटर जाकर ‘हनुमान अंश’ देखें। मैं अभी अपनी मां के साथ इसे देखकर आया हूं और यह एक शानदार अनुभव था.