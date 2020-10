नई दिल्ली: मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क (Tanishq) अपने नए एड की वजह से खूब ट्रेंड में है. हिंदू-मुस्लिम शादी वाले अपने विज्ञापन को तनिष्क ने आख़िरकार वापस ले लिया है. तनिष्क ने एक प्रमोशन के लिए नया विज्ञापन (Tanishq Ad Controversy) जारी किया था, लेकिन वीडियो सामने आते ही लोगों ने ट्विटर पर तनिष्क को ट्रोल करना शुरू कर दिया. जिसके बाद कंपनी ने उसे वापस ले लिया. इस एड के विवाद पर बॉलीवुड का भी रिएक्शन सामने आया है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) से लेकर दिव्या दत्ता (Divya Dutta) तक ने इस विवाद पर अपनी बात रखी है. Also Read - पायल घोष ने मांगी ऋचा चड्ढा से माफ़ी, विवाद सुलझाकर सहमति की शर्तों को किया दाखिल

कंगना ने इस एड पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा- एड का जो कॉन्सेप्ट था वो उतना गलत नहीं था जितना उसका एग्जिक्यूशन गलत लगा. एक हिंदू धर्म की लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में हुई. लड़की सहमे हुए स्वर में अपनी सास से पूछ रही है कि ये रस्म तो आप लोग के यहां मानी नहीं जाती है तो फिर क्यों हो रही है. क्या वो उस घर की नहीं है? क्यों उसे ये पूछने की जरूरत पड़ रही है. क्यों वो अपने ही घर में इतनी दबी-दबी सी लग रही है. शर्मनाक. Also Read - कंगना ने फिल्म ‘थलाइवी’ के लिए बढ़ाया इतना किलो वजन, ट्वीट कर कहा- कौन है मेरे साथ?

This advert is wrong on many levels, Hindu bahu is living with the family for significant amount of time but acceptance happens only when she is carrying their heir. So what is she just a set of ovaries?This advert does not only promote love-jihad but also sexism #tanishq — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 13, 2020

यही नहीं कंगना (Kangana Ranaut Twitter) ने इस मामले में एक और ट्वीट कर यह कहा कि ये एड सिर्फ लव जिहाद को ही नहीं प्रमोट करता बल्कि सेक्सिज्म को भी बढ़ावा देता है. इस मामले में ऋचा चड्डा (Richa Chadha) ने लिखा- ‘ये एक खूबसूरत एड है.’ वहीं दिव्या दत्ता (Divya Dutta) ने ट्वीट कर यह कहा कि ‘ ये मेरी आवाज़ है. दुःख हो रहा है कि इस एड को हटा दिया गया. मुझे बहुत पसंद आया था’. इसी सिलसिले में स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने तनिष्क पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी विशाल कंपनी और इतनी ढीली रीढ़ की हड्डी.

Yes it’s my voice. It s sad it’s taken off air. I loved it https://t.co/uWyPzbfHUd — Divya Dutta (@divyadutta25) October 13, 2020

बता दें कि ‘एकत्वम’ शीर्षक से जारी इस ऐड में मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू को दिखाया गया था. इसको लेकर ट्विटर पर लोगों ने कंपनी को ट्रोल करते हुए कहा था कि आखिर हिंदू परिवार में मुस्लिम बहू क्यों नहीं दिखाते. विज्ञापन में हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से शादी (Interfaith Marriage) का दिखाया जाना यूजर्स को पसंद नहीं आया और जिसके चलते ट्विटर पर #BoycottTanishq ट्रेंड करने लगा. हालांकि अब विवाद बढ़ता देख तनिष्क ने वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया.

क्या था पूरा विज्ञापन-

तनिष्क ने एक विज्ञापन तैयार किया जिसमें एक हिंदू महिला की कहानी को दर्शाया गया, जिसने एक मुस्लिम परिवार में शादी की थी. विज्ञापन में, युवती, अपने पहले बच्चे को लेकर गर्भ से है, युवती को एक समारोह के लिए उसकी सास बगीचे में ले जाती है. सेलिब्रेशन एरिया में पहुंचने के तुरंत बाद, महिला यह देखकर हैरान हो जाती है कि समारोह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार आयोजित किया गया है. वह इसके बारे में अपनी सास से पूछती है, “पर ये रश्म तो आपके घर में नहीं होती है न?,” तभी उन्हें बताया जाता है, “बिटिया को खुश करने के लिए रस्म तो हर घर में है ना?”