मीका सिंह ने आगामी फिल्म सयोनी के लिए 'एक पप्पी' गीत गाया है. उनका कहना है कि वह बड़े पर्दे पर रोमांटिक एक्शन फिल्म में गीत देखने के लिए उत्सुक हैं. मीका ने कहा, "मैं वास्तव में उत्साहित हूं और 18 दिसंबर को इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हूं. बहुत सारे लोग मेरे समेत घर पर महीनों से बैठ कर ऊब गए हैं. मुझे पिछले आठ महीनों से कोई काम नहीं मिला है और मुझे यकीन है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं. लोगों ने लंबे समय से सिनेमाघरों में फिल्में नहीं देखी हैं, इसलिए इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर जाने का सही समय है."

फिल्म में अपने गीत के बारे में बात करते हुए, मीका ने कहा, "मैंने फिल्म में 'एक पप्पी' गाना गाया है. यह नए संगीतकार अनंत और अमन द्वारा रचित है. जब इस फिल्म के निर्मार्ताओं ने मुझसे यह गीत गाने के लिए संपर्क किया, तो मुझे शुरुआत में यह ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैंने इसे तीन से चार बार गुनगुनाया, तो मुझे यह बहुत ही मजेदार लगा और इसमें कुछ डबल मीनिंग शब्द भी हैं. मुझे लगता है कि कुल मिलाकर गाने को अच्छी तरह से चित्रित किया गया है."

इस फिल्म में तन्मय सिंह, मुसकान सेठी, राहुल रॉय, योगराज सिंह, उपासना सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसे नितिन कुमार गुप्ता और अभय सिंघल ने अभिनीत किया है.