Bollywood Singer Sonu Nigam stuck in dubai during to corona virus lockdown- कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम दुबई में फंसे हुए हैं. इसी बीच अचानक से लोग उनके लिए गिरफ्तारी की मांग करने लगे. ट्विटर पर #सोनू_निगम_तुम_कहाँ_हो चलने लगा. दरअसल, मामला तीन साल पहले किए एक ट्वीट को लेकर है. सोनू ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा था कि हर रोज सुबह उन्हें अजान के शोर से जबरदस्ती उठना पड़ता है. मुसलमान न होते हुए भी ये उनका तेज आवाज में अजान सुनना, एक तरह की जबरदस्ती ही है. उनके इस ट्वीट के बाद खूब बवाल मचा था.

कुछ लोगों ने सोनू के दुबई में होने को लेकर मजाक बना डाला वहीं कुछ ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने कहा-'भारत के एक मशहूर सेलेब्रिटी सोनू निगम ने कुछ महीनों पहले अजान पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी और वे इस समय दुबई में है. ट्विटर पर कड़ी आलोचना झेलने के बाद उन्होंने अपना अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया था.' लेकिन बावजूद इसके ट्विटर पर #सोनू_निगम_तुम_कहां_हो ट्रेंड हो रहा है.

@Dubai @DubaiPoliceHQ @DXBMediaOffice @DubaiPressClub @rta_dubai #sonunigam bollywood singer have problem with azan voice and daily he is telling something against muslim can you please solve his problem he is in dubai right now https://t.co/vOfVhlAvT4 — Mohammad Mazhar (@Mohamma98300069) April 20, 2020

बता दें उस वक्त सोनू के अजान पर ट्वीट को लेकर हुआ बवाल इतना बढ़ गया था कि उन्हें सफाई देने के लिए प्रेस कॉफ्रेंस बुलाकर बताना पड़ा था कि वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं. उन्हें अजान पर नहीं बल्कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से दिक्कत है. सोनू के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था और उन्हें अपना सिर भी मुंडवाना पड़ा था.