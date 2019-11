नई दिल्ली: हैदराबाद में बर्बरतापूर्वक हुए महिला पशु चिकित्सक के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आने के बाद से पूरा देश सदमे में हैं. इस घटना ने एक बार फिर पूरे देश को निर्भया केस की याद दिला दी है. इस घटना के बाद से ही देश की जनता के मन में आक्रोश बढ़ गया है. ऐसे में बॉलीवुड सिलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर, अक्षय कुमार समेत कई सेलेब्रिटीज ने देश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं.

फरहान अख्तर ने टवीट कर लिखा है- ‘उन दरिंदों ने पीड़िता के साथ जो किया उससे समझ में आता है कि हमने अपने समाज को कितना असुरक्षित होने की छूट दी है.’

What those men did to #Priyanka_Reddy is another dark reminder of how unsafe we’ve allowed our society to become by not delivering swift and telling justice in these cases..!

Heart goes out to her family in their hours of unimaginable grief. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 29, 2019

वहीं अक्षय कुमार ने लिखा- ‘चाहे ये हैदराबाद की घटना हो, या रांची की या फिर तमिलनाडु की. एक समाज के तौर पर हम हार रहे हैं. हमें इसे रोकने के लिए और भी सख्त कानून की जरूरत है.’

Whether it is #PriyankaReddy in Hyderabad, #Roja in Tamil Nadu or the law student gangraped in Ranchi,we seem to be losing it as a society. It has been 7 yrs to the gut-wrenching #Nirbhaya case & our moral fabric continues to be in pieces.We need stricter laws.This needs to STOP! — Akshay Kumar (@akshaykumar) November 29, 2019

ऐक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा- ‘उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होने उसकी स्कूटी ठीक करने का भरोसा दिया था. ऐसे दरिंदो को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वह इस समाज के लायक नहीं हैं.’

Her only crime was she trusted these men who promised to fix her scooty.Perpetrators are given the harshest punishment, they don’t belong in society. They won her trust and then brutalised her. Treated her like a thing, not a human being.

Condolences to family#priyanakareddy — TheRichaChadha (@RichaChadha) November 29, 2019

स्वरा भास्कर ने इस घटना पर लिखा- ‘इस घटमा के बारे में पढ़कर सन्न हूं. हमारी हैवानियत लगातार नजर आ रही है. हमारी इंसानियत को हमें एक करना चाहिए था, चाहे हम किसी भी धर्म या वर्ग के हों लेकिन असल में हमारी हैवानियत हमें एक कर रही है.’

Just reading about the horrific #PriyankaReddy gangrape case. Numbed & shocked that as a society we continue to display our brutality! Instead of our humanity uniting us across religious & creed divisions, it seems our monstrosity unites us! Shame!!! 😢 #JusticeForPriyankaReddy https://t.co/BknS3F4pqH — Swara Bhasker (@ReallySwara) November 29, 2019

