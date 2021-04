Bollywood Stars Entry Ban in Maldives- देश में कोरोना की दस्तक के साथ ही कई राज्यों ने लॉकडाउन लागू कर दिया है. महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है तो उद्धव सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए जरूरी चीजों को छोड़कर सब चीजें बंद कर दी हैं. मुंबई में कुछ ऐसा ही हाल है. स्टार्स ने भी खुद को घर में बंद कर लिया है और फिलहाल बाहर निकलने से कतरा रहे हैं. अब सितारों के लिए और भी मुश्किलें आ गई हैं क्योंकि मालदीव ने भारत से आने वाले सैलानियों पर रोक लगा दी है. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. Also Read - Ruhii Singh का स्पार्क देखने वाले हो जाएं दीवाने, बोलीं- बस एक बार...

बता दें, इससे पहले अभिनेता नवाजुद्दीन ने मालदीव जाने वाले सेलेब्स पर तंज कसते हुए कहा कि देश की हालत बहुत खराब है. लोग मर रहे हैं. मुझे नहीं पता इनका मालदीव टूरिज्म के साथ क्या रिश्ता है. लेकिन अपनी छुट्टियां अपनी तक सीमित रखो. उन लोगों को ये सब करके ताना मत दो जो परेशान हैं.

बता दें, हाल ही में शेफाली जरीवाला, टीना दत्ता, आरती सिंह, दिशा पाटनी को वहां स्पॉट किया गया था.

