Twitter Blue Tick: बेहद तेजी से फैलती खबर के मुताबिक, ट्विटर (Twitter) के नए बिगबॉस एलन मस्क (Elon Musk) ने हाल ही में ऐलान किया हैं कि अब वेरिफाइड यूजर्स (Verified Users) को ब्लू टिक (Blue Tick) तब मिलेगा, जब यूजर्स इसके लिए भुगतान करेंगे. यानी “ब्लू टिक” पाने के लिए अब ट्विटर पैसा मांगेगा. द वर्ज मीडिया रिपोर्ट की मानें तो ट्विटर पर ब्लू टिक को बनाए रखने के लिए यूज़र्स तकरीबन 1,600 रुपये देने होंगे.Also Read - बॉलीवुड स्टार सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा, अक्षय और अनुपम खेर को भी दी गई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी

स्वदेशी ऐप का “येलो टिक” लगने लगा प्यारा

इस मामले के सामने आने पर फिर से यूज़र्स और सेलिब्रिटीज को कू ऐप (Koo App) का येलो टिक प्यारा लगने लग रहा है. बता दें बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे सितारें है जिन्होंने ट्विटर को पहले ही गुडबाय कर दिया है और फिलहाल कू ऐप (Koo App) पर सक्रिय हैं. इनमें बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर का नाम सबसे ऊपर है. करण ने ट्विटर छोड़ने का फैसला अक्टूबर 10 को लिया था . करण जौहर कू ऐप पर एक्टिव हैं और हाल ही में आलिया-रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) को काफी प्रमोट भी किया था. Also Read - Elon Musk की SpaceX जल्द लॉन्च करने वाली है स्टारशिप रॉकेट सिस्टम, NASA ने किया ये बड़ा खुलासा

Also Read - Elon Musk : क्या एलन मस्क टेस्ला की तरह ट्विटर के लिए संचार का एकमात्र चेहरा बन जाएंगे? | Explained

इसके अलावा बॉलीवुड के जाने-माने कलाकार अनुपम खेर, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, बिग बॉस सीजन 16 की कंटेस्टेंट सौंदर्या शर्मा, भोजपुरी एक्टर विनय आनंद, लारा दत्ता, आशीष विद्यार्थी, रवीना टंडन जैसे कई सितारे प्लेटफॉम पर काफी एक्टिव हैं.

ट्विटर पर शुरू हुई Koo से जुड़ने की मुहिम

एलन मस्क के ब्लू टिक मामले पर ट्विटर पर यूजर्स स्वदेशी प्लेटफॉर्म कू ऐप को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं. कुछ का कहना है कि वेरिफिकेशन के लिए कोई क्यों पैसे दे और कुछ का कहना है कि जब हमारे देश में अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते. इसी के साथ साथ कू ऐप के सह-संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यूजर्स को बताया है कि कू पर वेरिफिकेशन टिक हमेशा निशुल्क रहेगा .

यहां देखें यूजर्स के रिएक्शन

Hey blue tick buddies!

Rather paying $20 / mnth for blue tick on twitter, shift to Indian app named “koo” @KooAppIndia — तुषार सिंह (अनमोल) 🇮🇳 (@singh_sahab811) November 1, 2022

Use Koo app it’s free and have much more feature than twitter — Rajesh D (@rajeshdassre) November 1, 2022