भारत की जीत से झूम उठा देश, दिवाली जैसा माहौल… सेलेब्स भी हुए गदगद

T20 World Cup 2026 Final IND vs NZ: भारत ने अहमदाबाद में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब जीता. देशभर में खुशी का माहोल है और सेलेब्स भी बधाई दे रहे हैं.

March 9, 2026 12:36 AM IST
By Gargi Santosh
चैंपियन टीम की पहचान होती है कि वह अपने खिलाड़ियों को मुश्किल समय में भी पूरा सपोर्ट देती है. (Photo from PTI)

8 मार्च, 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया. भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. इससे पहले भारत 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में यह ट्रॉफी जीत चुका था. फाइनल मुकाबले में भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की और टीम को बेहतरीन स्टार्ट दिलाया. वहीं, न्यूजीलैंड की शुरुआत भी ठीक रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया. भारत के मैच जीतने के बाद, सेलेब्स द्वारा बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया.

आयुष्मान खुराना ने टीम मैनेजमेंट की तारीफ की

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अभिषेक शर्मा की शानदार पारी पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक पर भरोसा बनाए रखा और वही भरोसा उनकी वापसी की सबसे बड़ी वजह बना. आयुष्मान ने कहा – कि यही असली चैंपियन टीम की पहचान होती है कि वह अपने खिलाड़ियों को मुश्किल समय में भी पूरा सपोर्ट देती है.

उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर टीवी स्क्रीन की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उनके भाई अपारशक्ति खुराना स्टैंड्स में टीम इंडिया को चीयर करते नजर आ रहे थे. तस्वीर के साथ आयुष्मान ने मजेदार अंदाज में लिखा – भाई दिख गया और इस खास पल को अपने फैंस के साथ साझा किया.

टीम इंडिया की जीत पर फिल्मी सितारों ने दी बधाई

भारत की इस शानदार जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल बन गया. क्रिकेट फैंस के साथ-साथ फिल्मी सितारों ने भी टीम इंडिया को बधाई दी. कई बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी खुशी जाहिर की. अभिनेता सोनू सूद ने भी टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि स्कोरबोर्ड जो भी कहे, लेकिन दिल तो पहले से ही जश्न मना रहा है. उन्होंने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बार फिर चैंपियन बन गया है.


भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर कई और फिल्मी सितारों ने भी खुशी जाहिर की. साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल है. अभिनेता अजय देवगन ने भी मजेदार अंदाज में पोस्ट किया और लिखा कि इतना चिल्लाने से उनका गला बैठ गया है, लेकिन उनकी मुस्कान पूरे हफ्ते बनी रहेगी. वहीं अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने भी टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताते हुए ‘वंदे मातरम’ लिखकर खिलाड़ियों को बधाई दी. भारत की इस जीत से पूरे देश में खुशी और गर्व का माहौल है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

