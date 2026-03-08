Hindi Entertainment Hindi

Bollywood Stars React After India Wins T20 World Cup 2026 Final Against New Zealand In Ahmedabad

भारत की जीत से झूम उठा देश, दिवाली जैसा माहौल… सेलेब्स भी हुए गदगद

T20 World Cup 2026 Final IND vs NZ: भारत ने अहमदाबाद में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब जीता. देशभर में खुशी का माहोल है और सेलेब्स भी बधाई दे रहे हैं.

चैंपियन टीम की पहचान होती है कि वह अपने खिलाड़ियों को मुश्किल समय में भी पूरा सपोर्ट देती है. (Photo from PTI)

8 मार्च, 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया. भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. इससे पहले भारत 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में यह ट्रॉफी जीत चुका था. फाइनल मुकाबले में भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की और टीम को बेहतरीन स्टार्ट दिलाया. वहीं, न्यूजीलैंड की शुरुआत भी ठीक रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया. भारत के मैच जीतने के बाद, सेलेब्स द्वारा बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया.

आयुष्मान खुराना ने टीम मैनेजमेंट की तारीफ की

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अभिषेक शर्मा की शानदार पारी पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक पर भरोसा बनाए रखा और वही भरोसा उनकी वापसी की सबसे बड़ी वजह बना. आयुष्मान ने कहा – कि यही असली चैंपियन टीम की पहचान होती है कि वह अपने खिलाड़ियों को मुश्किल समय में भी पूरा सपोर्ट देती है.

The way Indian camp has backed Abhishek with full confidence has led to this back to form moment. That’s how champion teams operate. #WorldCupFinal — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 8, 2026

उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर टीवी स्क्रीन की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उनके भाई अपारशक्ति खुराना स्टैंड्स में टीम इंडिया को चीयर करते नजर आ रहे थे. तस्वीर के साथ आयुष्मान ने मजेदार अंदाज में लिखा – भाई दिख गया और इस खास पल को अपने फैंस के साथ साझा किया.

Congratulations to Team India on lifting the T20 World Cup 2026! A remarkable journey filled with grit, passion and outstanding teamwork throughout the tournament. A truly memorable victory that has made the entire nation proud! Jai hind #TeamIndia #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/4DIrRs8XOv — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) March 8, 2026

टीम इंडिया की जीत पर फिल्मी सितारों ने दी बधाई

भारत की इस शानदार जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल बन गया. क्रिकेट फैंस के साथ-साथ फिल्मी सितारों ने भी टीम इंडिया को बधाई दी. कई बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी खुशी जाहिर की. अभिनेता सोनू सूद ने भी टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि स्कोरबोर्ड जो भी कहे, लेकिन दिल तो पहले से ही जश्न मना रहा है. उन्होंने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बार फिर चैंपियन बन गया है.

My throat is gone from all the shouting, but my smile isn't going anywhere all week!#TeamIndia you have made billions of hearts beat with pride tonight! CHAMPIONS once again! — Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 8, 2026



भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर कई और फिल्मी सितारों ने भी खुशी जाहिर की. साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल है. अभिनेता अजय देवगन ने भी मजेदार अंदाज में पोस्ट किया और लिखा कि इतना चिल्लाने से उनका गला बैठ गया है, लेकिन उनकी मुस्कान पूरे हफ्ते बनी रहेगी. वहीं अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने भी टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताते हुए ‘वंदे मातरम’ लिखकर खिलाड़ियों को बधाई दी. भारत की इस जीत से पूरे देश में खुशी और गर्व का माहौल है.

Add India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/