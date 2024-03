Hindi Entertainment Hindi

Bollywood Throwback When Salman Khan Drunk On The Set Of Chal Mere Bhai Know What Happened Next

Bollywood Throwback: जब सेट पर शराब पीकर पहुंचे थे सलमान खान, रोकनी पड़ी थी शूटिंग

Salman Khan Was Drunk On This Film Set: सलमान खान 24 साल पहले एक फिल्म के सेट पर शराब पीकर पहुंचे थे और इस वजह से रोकनी पड़ी थी शूटिंग

Salman Khan Was Drunk On This Film Set: बॉलीवुड के दबंग स्टार यानि की सलमान खान (Salman Khan) अपने कूल और अलग अंदाज के लिए जानें जाते हैं. सलमान खान सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और उन्होंने कई सारी शानदार फिल्मों में काम किया है और कई बार उनकी एक्टिंग ने भी फैंस को कई बार हैरान किया है. ऐसे में आज हम आपको सलमान खान से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा. आज के थ्रोबैक बॉलीवुड में हम आपको सलमान खान से जुड़ा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

Trending Now

सलमान खान का शराब वाला किस्सा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सलमान खान अपने शानदार करियर और इंडस्ट्री की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों के कारण देशभर में फेमस हैं. ऐसे में आज हम आपको उस किस्से के बारे में बताएंगे जिसने हंगामा कर दिया था. सलमान खान ना केवल अपनी निजी जिंदगी बल्कि फिल्मी सेट पर भी वो ऐसा काम कर जाते हैं जो कई बार विवादों में आ जाता है. दरअसल सलमान खान का हम वो किस्सा हम आपको बताएंगे जिसमें सलमान खान को शराब पीकर शूटिंग करनी पड़ी थी और उन्होंने इसके बाद जो कुछ किया वो हैरान करने वाला था.

You may like to read

जब सेट पर नशे में पहुंचे थे सलमान खान

सलमान खान,संजय दत्त, करिश्मा कपूर और सलमान खान की फिल्म चल मेरे भाई फिल्म साल 2000 में आई थी और इसके कई सारे गाने सुपरहिट रहे थे. ऐसे में इसी से जुड़ा एक किस्सा सलमान खान ने कॉफी विद करण में सुनाया था.आठ साल पहले ‘कॉफ़ी विद करण’ के एपिसोड के दौरान, होस्ट करण जौहर ने सलमान खान से पूछा कि सेट पर क्या कभी वो नशे में गए हैं तो इस पर सलमान ने खुद एक मजेदार किस्सा सुनाया था जो फिल्म ‘चल मेरे भाई’ की शूटिंग के दौरान का है.

सीन के लिए सच में सलमान ने पी थी शराब

सलमान ने अपनी फिल्म ‘चल मेरे भाई’ की शूटिंग की एक यादगार घटना को शेयर किया और बताया कि कैसे उन्हों और संजय दत्त को एक सीन में नशे में होने की एक्टिंग करने और उन्होंने नशे में दिखने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को निखारने का सोचा और असली शराब का सहारा लिया. हालांकि शराब पीकर वो नशे में आ गए और इस वजह से गाने को ठीक नहीं गा पा रहे थे और लिप-सिंक नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में नशे में होने के कारण उस दिन की शूटिंग रद्द करनी पड़ी थी.